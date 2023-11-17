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Диас посвятил дубль в ворота Бразилии освобожденному отцу. Луис рассказал, что после матча услышал от Алиссона

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Луис Диас помог Колумбии обыграть Бразилию со счетом 2:1. Вингер «Ливерпуля» стал первым за 14 лет автором дубля в матче с Бразилией в отборе ЧМ.

За игрой сына с трибун наблюдал гордый отец, которого переполняли эмоции. Ману Диас почти две недели провел в плену, недавно он наконец вернулся домой. Победа над Бразилией много значила для семьи Диасов.

После матча Луис трогательно высказался о дубле за сборную. Слова вингера передает Фабрицио Романо:

«Да, находясь на поле, я все время думал о моем отце. У него всегда был правильный настрой в трудные моменты. Эта победа, эти голы – для него».

Еще один приятный штрих того вечера: после матча Алиссон, в чьи ворота Луис отгрузил два гола, подошел к одноклубнику, обнял его и прошептал: «Ты это заслужил, Лучо. Заслужил. Люблю тебя, друг».

Луис раскрыл подробности короткой беседы с голкипером «Ливерпуля»:

«Алиссон сказал, что он очень счастлив, ведь он знает, через что нам [семье Диасов] пришлось пройти. Он потрясающий человек. Я им восхищаюсь, потому что за пределами поля он замечательный человек. Он дал мне ту необходимую поддержку, чтобы мне было спокойнее в такие тяжелые времена».

Ты никогда не будешь один.

3 комментария

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Пачанга мой брат
Беккеру респектище!
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Макс Зубишин
семье не Диасов, а Диас…
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А.В. Бубнов
Мне тоже показалось, что как то Алиссон не очень то и тянулся к мячу)
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