В «Ливерпуле» Мане постоянно нарушал одно и то же правило. Оно стоило ему большой части зарплаты

Подводил команду.

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, который восстанавливается от полученной травмы плеча, пришел на подкаст We Are Liverpool и рассказал о том, что Садьо Мане неоднократно штрафовали за то, что он забывал паспорт.

«Некоторые штрафы обходятся очень дорого. Если ты перед выездом забываешь паспорт, то у тебя отнимают большую часть зарплаты. Несколько раз это происходило с Садьо, он получал больше остальных, ведь, очевидно, что такие действия задерживают самолет и наше прибытие. Нам пришлось дать ему большой штраф».

Шотландец также признался, что за систему штрафов отвечали бывший капитан клуба Джордан Хендерсон и вице-капитан Джеймс Милнер.

«Все решения принимали Хендо и Милли. Например, что касается наказаний, то Милли был как полиция штрафов, он за них отвечал. За все время, что я здесь, его оштрафовали единожды, и тогда вся раздевалка вспыхнула!»

Этим летом Мане покинул «Баварию» и оказался в саудовском «Аль-Насре». Перед сезоном в Бундеслиге Садьо провел шесть лет на «Энфилде». В его активе 269 матчей за «Ливерпуль» и 120 мячей. Вместе с «красными» он выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги.