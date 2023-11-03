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В «Ливерпуле» Мане постоянно нарушал одно и то же правило. Оно стоило ему большой части зарплаты

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Садьо Мане Садьо Мане
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Джеймс Милнер Джеймс Милнер
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Футбол Футбол

Подводил команду.

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, который восстанавливается от полученной травмы плеча, пришел на подкаст We Are Liverpool и рассказал о том, что Садьо Мане неоднократно штрафовали за то, что он забывал паспорт.

«Некоторые штрафы обходятся очень дорого. Если ты перед выездом забываешь паспорт, то у тебя отнимают большую часть зарплаты. Несколько раз это происходило с Садьо, он получал больше остальных, ведь, очевидно, что такие действия задерживают самолет и наше прибытие. Нам пришлось дать ему большой штраф».

Шотландец также признался, что за систему штрафов отвечали бывший капитан клуба Джордан Хендерсон и вице-капитан Джеймс Милнер.

«Все решения принимали Хендо и Милли. Например, что касается наказаний, то Милли был как полиция штрафов, он за них отвечал. За все время, что я здесь, его оштрафовали единожды, и тогда вся раздевалка вспыхнула!»

Этим летом Мане покинул «Баварию» и оказался в саудовском «Аль-Насре». Перед сезоном в Бундеслиге Садьо провел шесть лет на «Энфилде». В его активе 269 матчей за «Ливерпуль» и 120 мячей. Вместе с «красными» он выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок Лиги.

2 комментария

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K. Eropegov
Заголовок в духе "Всего один продукт убивает грибок навсегда"
+4
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+4
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XXXVI
Ответ K. Eropegov
Заголовок в духе "Всего один продукт убивает грибок навсегда"
Да, и мы зашли сюда
0
0
0
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