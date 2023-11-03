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💯 Мохамед Салах номинирован на премию «Игрок года в АПЛ» по версии болельщиков. Ранее он дважды брал приз - в 2018 и 2021 🥇

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Мохамед Салах стал одним из шести номинантов на звание «Игрок года в АПЛ», которого выбирает Ассоциация футбольных болельщиков (FSA), включающая в себя футбольных фанатов Англии и Уэльса.

Египтянин уже дважды получал награду - в 2018 и 2021 годах. Его конкурентами станут игроки «Манчестер Сити» - Эрлинг Холанд и Родри, вингер «Арсенала» Букайо Сака, защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер и нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Mohamed Salah up for supporters' Player of the Year for 2023

Победитель будет выбран голосованием болельщиков.

Голосование продлится до полудня 20 ноября. Награды будут вручены на церемонии 4 декабря.

2 комментария

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Marcs
Сака и холланда бы отметил. Они показали новый уровень для себя. Салах был на своем уровне.
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f5dfmvw9bk
Ответ Marcs
Сака и холланда бы отметил. Они показали новый уровень для себя. Салах был на своем уровне.
Был на своём уровне, а команда нет
0
0
0
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