💯 Мохамед Салах номинирован на премию «Игрок года в АПЛ» по версии болельщиков. Ранее он дважды брал приз - в 2018 и 2021 🥇

Мохамед Салах стал одним из шести номинантов на звание «Игрок года в АПЛ», которого выбирает Ассоциация футбольных болельщиков (FSA), включающая в себя футбольных фанатов Англии и Уэльса.

Египтянин уже дважды получал награду - в 2018 и 2021 годах. Его конкурентами станут игроки «Манчестер Сити» - Эрлинг Холанд и Родри, вингер «Арсенала» Букайо Сака, защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер и нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Победитель будет выбран голосованием болельщиков.

Голосование продлится до полудня 20 ноября. Награды будут вручены на церемонии 4 декабря.