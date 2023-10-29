Лейндерс подтвердил, что один игрок «Ливерпуля» вернулся в состав. Байчетич все еще недоступен

Обновление по травмам.

Помимо подтверждения того, что Тиаго Алькантара все еще недоступен, помощник Юргена Клоппа Пеп Лейндерс дал информацию о состоянии здоровья еще четырех игроков.

«Конор Брэдли не участвует в тренировках, но он очень близок к возвращению к занятиям с мячом. Сейчас он в руках Андреаса Шлюимбергера, все выглядит многообещающе. Будет здорово, когда он вернется, потому что мы знаем, что на правом фланге он может стать настоящей атакующей угрозой.

Бен Доук вчера впервые тренировался. Как и подобает Бену Доуку, он полон энергии, всегда хочет идти вперед. Приятно видеть это, приятно, что он вернулся.

Состояние Робертсона говорит само за себя − ему сделали операцию, все прошло по плану. Он один из наших капитанов, так что это говорит о многом.

Что касается Стефана Байчетича, то он сейчас недоступен. Мы работаем с медицинским персоналом, чтобы обсудить, как его вернуть в строй в ближайшее время».