«Тулуза» приехала в Ливерпуль на матч Лиги Европы. Игроки и тренер с восхищением осмотрели «Энфилд», а президент возложил цветы к мемориалу «Хиллсборо»

«Лучшее поле, что я когда-либо видел».

В вечер четверга на «Энфилде» состоится матч третьего тура Лиги Европы: «Ливерпуль» примет «Тулузу».

Для французского клуба этот матч имеет огромное значение ― они с 2009 года не выступали в европейских турнирах. Команда стабильно финиширует в середине таблицы Лиги 1, а недавно на два года и вовсе вылетала во второй дивизион, поэтому событие такого масштаба для них в новинку. Путевку в Лигу Европы «фиолетовые» завоевали, выиграв Кубок Франции в прошлом сезоне, и теперь им предстоит сыграть против «Ливерпуля» на легендарном «Энфилде».

Перед матчем они осмотрели поле мерсисайдцев, и в соцсетях команды появилось видео этого момента. Главный тренер Карлес Мартинес Новель и защитник Миккель Деслер были поражены красотой стадиона.

― Неплохо, а, ― сказал босс французского клуба.

― Это невероятно, ― согласился футболист.

― Посмотри на этот газон.

― Да, у меня такое чувство, что завтра здесь будет непросто играть. Тут хорошо, очень хорошо. Красота.

― [В жизни] выглядит еще более впечатляюще, чем по телевизору. Невероятно.

― Да [трогает поле], оно идеальное. Возможно, лучшее поле, что я когда-либо видел.

«Тулуза» также почтила память жертв трагедии на «Хиллсборо». Президент клуба возложил венок на мемориал, посвященный страшной давке, унесшей жизни 97 болельщиков «Ливерпуля».

Любопытно, что президент «Тулузы» Дамьен Комолли имеет прямое отношение к «Ливерпулю». Он был спортивным директором «красных» почти два года в период с 2010 по 2012 год и отвечал за подписание Луиса Суареса, Джордана Хендерсона и Энди Кэрролла.