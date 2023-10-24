LFC 2020
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«Тулуза» приехала в Ливерпуль на матч Лиги Европы. Игроки и тренер с восхищением осмотрели «Энфилд», а президент возложил цветы к мемориалу «Хиллсборо»

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Карлес Мартинес Новель
Футбол Футбол

«Лучшее поле, что я когда-либо видел».

В вечер четверга на «Энфилде» состоится матч третьего тура Лиги Европы: «Ливерпуль» примет «Тулузу».

Для французского клуба этот матч имеет огромное значение ― они с 2009 года не выступали в европейских турнирах. Команда стабильно финиширует в середине таблицы Лиги 1, а недавно на два года и вовсе вылетала во второй дивизион, поэтому событие такого масштаба для них в новинку. Путевку в Лигу Европы «фиолетовые» завоевали, выиграв Кубок Франции в прошлом сезоне, и теперь им предстоит сыграть против «Ливерпуля» на легендарном «Энфилде».

Перед матчем они осмотрели поле мерсисайдцев, и в соцсетях команды появилось видео этого момента. Главный тренер Карлес Мартинес Новель и защитник Миккель Деслер были поражены красотой стадиона.

― Неплохо, а, ― сказал босс французского клуба.

― Это невероятно, ― согласился футболист.

― Посмотри на этот газон. 

― Да, у меня такое чувство, что завтра здесь будет непросто играть. Тут хорошо, очень хорошо. Красота. 

― [В жизни] выглядит еще более впечатляюще, чем по телевизору. Невероятно. 

― Да [трогает поле], оно идеальное. Возможно, лучшее поле, что я когда-либо видел.

«Тулуза» также почтила память жертв трагедии на «Хиллсборо». Президент клуба возложил венок на мемориал, посвященный страшной давке, унесшей жизни 97 болельщиков «Ливерпуля».

Любопытно, что президент «Тулузы» Дамьен Комолли имеет прямое отношение к «Ливерпулю». Он был спортивным директором «красных» почти два года в период с 2010 по 2012 год и отвечал за подписание Луиса Суареса, Джордана Хендерсона и Энди Кэрролла.

12 комментариев

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Kossuth
Молодцы! Вот приятно когда так по теплому приезжают! Хорошей игры нам всем!
+12
0
+12
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Probleskovy
Приятные ребята!
Удачи обеим клубам и без травм сегодня и всегда!
+8
0
+8
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Ivan Vladyko
Вот поэтому и не нужно никаких Суперлиг. И не только ради болельщиков (это очевидно), а и ради тех же футболистов, которые за свою жизнь сыграют 2-3 вот таких мегапамятных матча, а некоторые всё о бабле и бабле
+5
0
+5
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alim_liver_kz
Помню последнюю встречу в Европе с Тулузой. Вроде тогда даже Воронин гол забил, и Дирк Кейт еще забил в одном из матчей
+4
0
+4
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Ненавидящий2.0
Ответ Ivan Vladyko
Вот поэтому и не нужно никаких Суперлиг. И не только ради болельщиков (это очевидно), а и ради тех же футболистов, которые за свою жизнь сыграют 2-3 вот таких мегапамятных матча, а некоторые всё о бабле и бабле
Вы правы. Помню матч Гомель - Ливерпуль и свои смешанные приятные чувства, гордость за команду из Беларуси, что так здорово смотрятся по игре на фоне Ливерпуля и то, что вижу команду за которую болею вживую и игроков на расстоянии вытянутой руки. Плюс в Гомеле чисто футбольный стадион без беговых дорожек, атмосфера классная. Я тогда эмоциями зарядился на две недели вперёд точно
+4
0
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BeresnevAnatoly
97 болельщиков, исправьте
+2
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Phelps
Ответ alim_liver_kz
Помню последнюю встречу в Европе с Тулузой. Вроде тогда даже Воронин гол забил, и Дирк Кейт еще забил в одном из матчей
Да. Это был квалификационный раунд кажись.
+2
0
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Pierce34
Ответ alim_liver_kz
Помню последнюю встречу в Европе с Тулузой. Вроде тогда даже Воронин гол забил, и Дирк Кейт еще забил в одном из матчей
Тоже помню, это было лето 2007-го, один из первых матчей Воронина за LFC
+1
0
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Vezdexodof
Душевно )
0
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Nostromo
Слова есть просто слова,но думается не одни поколения мальчишек в Тулузе будут интересовать про Хиллсборо..наверно чем привлекателен клуб,его героями,отрицание от кор.семьи,ирландским - шотландским этнос,там много интересного...футбольного
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Maksim Zakharov
Ответ alim_liver_kz
Помню последнюю встречу в Европе с Тулузой. Вроде тогда даже Воронин гол забил, и Дирк Кейт еще забил в одном из матчей
Дядь, а ты Чапаева видел?😀
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