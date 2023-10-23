📹Один из худший трансферов «Ливерпуля» играет во Франции. Его красивый гол позволил «Амьену» уйти от поражения 🔥
Рискнул и получилось.
В начале сентября экс-форвард «Ливерпуля» Энди Кэрролл расторг контракт с «Редингом» и отправился во второй французский дивизион − в «Амьен».
В субботу его новая команда принимала «Аннеси» и пропустила уже в первые десять минут. Ответный мяч спустя полчаса игры забил как раз Кэрролл, который мощно бахнул в сторону ворот практически с центра поля.
Вратарь как раз покинул рамку, а мяч залетел за линию, не касаясь земли.
Это второй гол Энди Кэрролла на французской земле. В предыдущем туре от него пострадал «Анжер».
Болельщики не удержались от мягкого троллинга форварда, которого называют одним из худших трансферов в истории «Ливерпуля»:
💭Забивает чудо-гол раз в 5-6 лет, а потом исчезает. Парень играет на позиции форварда уже почти два десятилетия и не забил 100 голов.
💭Если бы правила офсайда не существовало, то Кэрролл бы забил больше Месси.
💭Златан Ибрагимович − китайская (шведская) подделка на Энди Кэрролла.
💭Думаю, что многие недооценили тот факт, что как именно мяч залетел в ворота. Он ударился в заднюю часть сетки и уже там коснулся земли. Никогда раньше не видел, чтобы мяч так идеально ложился в стык.
💭Он что после гола сделал стоковое празднование из ФИФА?
5 комментариев