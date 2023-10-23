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📹Один из худший трансферов «Ливерпуля» играет во Франции. Его красивый гол позволил «Амьену» уйти от поражения 🔥

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Рискнул и получилось.

В начале сентября экс-форвард «Ливерпуля» Энди Кэрролл расторг контракт с «Редингом» и отправился во второй французский дивизион − в «Амьен».

В субботу его новая команда принимала «Аннеси» и пропустила уже в первые десять минут. Ответный мяч спустя полчаса игры забил как раз Кэрролл, который мощно бахнул в сторону ворот практически с центра поля.

Вратарь как раз покинул рамку, а мяч залетел за линию, не касаясь земли.

Это второй гол Энди Кэрролла на французской земле. В предыдущем туре от него пострадал «Анжер».

Болельщики не удержались от мягкого троллинга форварда, которого называют одним из худших трансферов в истории «Ливерпуля»:

💭Забивает чудо-гол раз в 5-6 лет, а потом исчезает. Парень играет на позиции форварда уже почти два десятилетия и не забил 100 голов.

💭Если бы правила офсайда не существовало, то Кэрролл бы забил больше Месси.

💭Златан Ибрагимович − китайская (шведская) подделка на Энди Кэрролла.

💭Думаю, что многие недооценили тот факт, что как именно мяч залетел в ворота. Он ударился в заднюю часть сетки и уже там коснулся земли. Никогда раньше не видел, чтобы мяч так идеально ложился в стык.

💭Он что после гола сделал стоковое празднование из ФИФА?

5 комментариев

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Lifar Skladchikov
шок-контент, что он ещё играет
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Lifar Skladchikov
Напоминаю, что трансфер Кэролла был зимой 2011 года. Почти 13 лет прошло!
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Nikolay Korsakov
я так понимаю, тут все находятся в шоке, что он ещё играет
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Arima Baki
Кэррол как 29 февраля, раз в четыре года узнаю что он все ещё играет
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Бислан Наврузов
Жаль конечно Кэрролла. Выставили из Ньюкасла,в Ливерпуле накинулись все из-за суммы трансфера,будто он в этом виноват,ну и травмы само собой. Он ведь не заслужил насмешек,в чем он виноват то? Он элементарно переходить в Ливерпуль не хотел!
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