Латиноамериканцы вернулись. Лучшие фото с последней тренировки «Ливерпуля»

Латиноамериканские игроки «Ливерпуля» вернулись в расположение клуба после матчей сборных, сообщает The Athletic.

Как пишет журналист Джеймс Пирс, футболисты успешно перелетели через Атлантику и в четверг тренировались вместе с остальными подопечными Клоппа. Пирс отмечает, что в сентябрьскую международную паузу игроки, представляющие сборные Южной Америки, вернулись в расположение клуба на день позже.

На октябрьские сборы получили вызов Алиссон, Нуньес, Диас и Мак Аллистер. Пока неизвестно, будут ли эти игроки полностью готовы к субботнему матчу с «Эвертоном». Сомнений не вызывает лишь Беккер.

Как думаете, кто из латиноамериканских игроков «Ливерпуля» выйдет на матч с «Эвертоном»?