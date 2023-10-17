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Латиноамериканцы вернулись. Лучшие фото с последней тренировки «Ливерпуля»

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Латиноамериканские игроки «Ливерпуля» вернулись в расположение клуба после матчей сборных, сообщает The Athletic.

Как пишет журналист Джеймс Пирс, футболисты успешно перелетели через Атлантику и в четверг тренировались вместе с остальными подопечными Клоппа. Пирс отмечает, что в сентябрьскую международную паузу игроки, представляющие сборные Южной Америки, вернулись в расположение клуба на день позже.

На октябрьские сборы получили вызов Алиссон, Нуньес, Диас и Мак Аллистер. Пока неизвестно, будут ли эти игроки полностью готовы к субботнему матчу с «Эвертоном». Сомнений не вызывает лишь Беккер.

Как думаете, кто из латиноамериканских игроков «Ливерпуля» выйдет на матч с «Эвертоном»?

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