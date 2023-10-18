📸 Целеустремленный, как Нуньес. В матче за Уругвай Дарвин обыграл сразу двоих бразильцев и отдал голевой пас

А еще забил гол.

Этой ночью в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года сборная Уругвая дома принимала Бразилию − 2:0. Голы на счету Дарвина Нуньеса и Николаса де ла Круса. Уругвай победил бразильцев впервые за 22 года и прервал серию пентакампеонес без поражений в квалификации, которая продолжалась 8 лет − с 10 августа 2015 года.

Еще в первом тайме форвард «Ливерпуля» открыл счет, когда уругвайцы вбросили аут, Араухо продрался по флангу и навесил в центр штрафной на голову Нуньесу.

На 77-й минуте окончательный счет установил Де ла Крус, однако весь момент создал именно Дарвин. Форвард возился с мячом у линии ворот, причем вел борьбу сразу с двумя бразильцами.

Казалось, что игрок уже потерял мяч и он выкатится за пределы поля, но Нуньес во что бы то ни стало хотел, чтобы он остался у него.

Дарвин перемахнул через ногу защитника «Арсенала» Габриэла и в падении умудрился отдать передачу на Де ла Круса, которому уже никто не мешал.

В этом сезоне в активе Дарвина Нуньеса в 9 играх за клуб и сборную 11 очков по системе «гол плюс пас».