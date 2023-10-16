LFC 2020
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Трент назвал шесть футболистов, повлиявших на его стиль игры. Двое из них выступают за «Манчестер Сити»

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«Мне совсем не стыдно».

Трент Александер-Арнолд в беседе с Channel 4 рассказал, что многие современные футболисты повлияли на его стиль игры. Игрок «Ливерпуля» подробно объяснил, что он позаимствовал у каждого из них:

«Я всегда чувствовал, что отличаюсь от всех остальных. Я играю немного по-другому, немногие имеют такой же набор навыков, как я. Я не хочу казаться высокомерным, но действительно трудно найти людей, которые играют так же, как я.

Я беру понемногу от разных футболистов. Я пристально наблюдаю за Де Брюйне. Как Джеймс Мэддисон обращается с мячом в ограниченном пространстве, — исключительный талант, над которым он работал и может делать это очень хорошо. Спокойствие Джона Стоунза...»

«Даже просто деля поле с такими людьми, как Деклан [Райс], Джуд [Беллингем], Хендо [Джордан Хендерсон], я многому у них научился.

Я внимательно смотрю, что делают другие, и задаю вопросы. Мне совсем не стыдно так поступать».

То, как Трент продолжает развивать свои навыки и при этом спокойно признает, что другие футболисты помогают ему улучшить некоторые аспекты его игры, достойно восхищения.

Его старания дают плоды — в последний год вице-капитан «Ливерпуля» вышел за рамки своей привычной позиции правого защитника и с легкостью выступает в роли полузащитника, когда это необходимо клубу и сборной.

2 комментария

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Олег Раздорожный
Трент хорош. Интересно, перейдёт ли он в другой клуб или всю жизнь в Ливере играть будет?
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Maksim Zakharov
Ответ Олег Раздорожный
Трент хорош. Интересно, перейдёт ли он в другой клуб или всю жизнь в Ливере играть будет?
Зависит от того, как Ливерпуль будет развиваться
Если будет на 8-12 месте болтаться, то уйдёт
Даже Стиви хотел уйти
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