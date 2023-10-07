LFC 2020
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«Нам нужно адаптироваться к новой эре»: Жота высказался об изменениях в «Ливерпуле»

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Диогу Жота поделился некоторыми соображениями об изменениях, происходящих в «Ливерпуле».

Жота объяснил, что благодаря главному тренеру «красные» развиваются. Слова игрока передает Liverpool ECHO:

«В этом году мы многое изменили, особенно в полузащите. А это очень важный, даже ключевой аспект нашей игры. За последние пару лет у нас также появилось много игроков нападения. Думаю, что футболистам и самим клубам нужно развиваться.

Обычно в командах часто меняют тренеров, но в «Ливерпуле» дела обстоят иначе. Мы знаем, что Юрген Клопп – нужный нам человек, способный вести нас вперед. Сейчас наша команда полностью обновилась с момента, когда Клопп только был назначен на должность главного тренера. Это вызов и для него, и для нас. Мы хорошо начали сезон и хотим продолжать в том же духе.

Также встает вопрос об изменении менталитета команды. Игроки, которые ушли, были важны для нас и за пределами футбольного поля. Хендо был капитаном, нам нужно адаптироваться к новой эре, новому капитану и новым игрокам».

После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Ман Сити». В Лиге Европы «красные» уверенно занимают первое место в своей группе.

А как вам изменения, происходящие в «Ливерпуле»? Замечаете трансформацию?

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