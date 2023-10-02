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Где Тиаго Алькантара? Вы спрашивали - мы отвечаем

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Пеп Лейндерс
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Пришло время задаться вопросом, а где Тиаго Алькантара?

В последний раз Тиаго играл за «Ливерпуль» в апреле против «Вест Хэма», он помог своей команде победить со счетом 2:1 и побороться за место в четверке лучших.

С тех пор Тиаго не выходил на поле из-за травмы бедра. Проблемы с физической подготовкой не позволили ему тренироваться с начала сезона, как подтвердили в клубе.

«Тиаго в хорошем состоянии, процесс выздоровления идет хорошо, и это самое главное на данный момент», — сказал на прошлой неделе помощник тренера «Ливерпуля» Пеп Лейндерс.

Вот как выглядит история травм Тиаго в «Ливерпуле»:

Грустно видеть, как травмы поставили крест на карьере хорошего футболиста. Надеемся, он вернется на поле в этом месяце, чтобы помочь «Ливерпулю».

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