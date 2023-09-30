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«Он мне как брат». Гравенберх хотел бы переманить игрока «Арсенала» в «Ливерпуль»

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В ближайшее время это маловероятно.

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх во время ответов на вопросы пользователей Reddit признался, что хотел бы видеть в клубе защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера.

«Я бы, наверное, выбрал своего хорошего друга Юрриена Тимбера. Я играл с ним всю свою жизнь. Он мне как брат. Так объясняю свой выбор».

Тимбер перебрался в «Арсенал» этим летом за 34 млн фунтов. Однако из-за разрыва крестообразных связок, который он получил в первом же матче сезона, он не сможет помочь новой команде аж до следующего года.

Гравенберх и Тимбер − продукты академии «Аякса». Они играли вместе не только в основной команде, но и на более низком уровне.

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