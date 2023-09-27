«Ливерпуль» был максимально близок к подписанию полузащитника «МЮ». Но в последний момент Клопп отказался от этого трансфера ради Гравенберха

Правильный выбор?

«Ливерпуль» был на грани подписания Софьяна Амрабата, но в последний момент Юрген Клопп решил выбрать Райана Гравенберха вместо марокканца.

По информации от Daily Mail, Клопп даже лично позвонил Амрабату, чтобы объяснить ему, какое место он может занять в обновленной полузащите «Ливерпуля» после ухода Хендерсона, Фабиньо, Милнера, Кейты и Окслейда-Чемберлена.

Казалось, что мерсисайдцы уже вот-вот обойдут «Манчестер Юнайтед» в погоне за Амрабатом, но на последней минуте они решили приостановить процесс. В статье утверждается, что переговоры между «Ливерпулем» и представителями Амрабата прекратились на один день, в течение которого «красные» изучали возможность приобретения Гравенберха. Его посчитали более подходящим для планов Клоппа, главным образом потому, что он на шесть лет моложе Амрабата.

Ну и мы все знаем, чем все закончилось.