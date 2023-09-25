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📹Как он это сделал? Трент удивил игроков «Ливерпуля», отправив баскетбольный мяч в кольцо... слабой ногой 🔥

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Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Кертис Джонс Кертис Джонс
Футбол Футбол

Повторить никто не решился.

Игроки «Ливерпуля» сегодня участвовали в фотосессии, связанной с баскетболом. Некоторые из них пытались выполнить всякого рода трюки, но больше всех удивил Трент Александер-Арнольд.

Защитник взял баскетбольный мяч, бросил его о пол и слету отправил слабой левой ногой в сторону кольца. Тот рикошетом от щита отскочил точно в цель.

Тиаго Алькантара, стоявший рядом с Трентом, был в шоке, а Кертис Джонс вскочил с места и от восторга смешно бегал по всей комнате.

Видео можно посмотреть ниже.

Последние три матча против «Вулверхэмптона», «ЛАСКа» и «Вест Хэма» Трент пропускал из-за мышечной травмы.

Однако помощник главного тренера Пеп Лейндерс обнадежил болельщиков: «Вчера он тренировался с нами, но только в рондо и во владении мячом с контрпрессингом. Он был великолепен. Конечно, вы не увидите его сразу. Он тренируется с командой, но я не уверен, что пока он готов полностью. Оценим сегодня».

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