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Стивен Джеррард осчастливил юного болельщика📹 Парень познакомился не только с тренером, но и со звездами «Аль-Иттифака»

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Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард осчастливил юного болельщика из Саудовской Аравии.

Летом Джеррард стал одним из многих звезд футбола, перебравшихся в Саудовскую профессиональную лигу после того, возглавив «Аль-Иттифака».

Юный болельщик, которого зовут Роман Дин, был явно взволнован, обнимая бывшего капитана «Ливерпуля».

Узнав, что Роман приехал на каникулы в Саудовскую Аравию, Джеррард сказал: «Ну, слушай, мы возьмем твой номер, хорошо? Ты придешь на тренировку и познакомишься с Джорданом Хендерсоном и Джини. Если только ты не хочешь поехать и встретиться с ними сейчас, хочешь? Тебе же не я интересен, ты хочешь встретиться с игроками».

Позже в аккаунте «Аль-Иттифака» в социальной сети были опубликованы фотографии встречи Романа со звездами команды.

1 комментарий

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Roman Orlov
зачетная тату на последней фото! ))
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