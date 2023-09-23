Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард осчастливил юного болельщика из Саудовской Аравии.

Летом Джеррард стал одним из многих звезд футбола, перебравшихся в Саудовскую профессиональную лигу после того, возглавив «Аль-Иттифака».

Юный болельщик, которого зовут Роман Дин, был явно взволнован, обнимая бывшего капитана «Ливерпуля».

Узнав, что Роман приехал на каникулы в Саудовскую Аравию, Джеррард сказал: «Ну, слушай, мы возьмем твой номер, хорошо? Ты придешь на тренировку и познакомишься с Джорданом Хендерсоном и Джини. Если только ты не хочешь поехать и встретиться с ними сейчас, хочешь? Тебе же не я интересен, ты хочешь встретиться с игроками».

Позже в аккаунте «Аль-Иттифака» в социальной сети были опубликованы фотографии встречи Романа со звездами команды.