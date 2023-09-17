«Ливерпуль» опубликовал рейтинг игроков, чьи футболки продаются лучше всего. Впервые за два года Салах вылетел с первого места
На «Энфилде» появилась новая звезда.
Официальный аккаунт фан-шопа «Ливерпуля» опубликовал рейтинг самых популярных футболок игроков «красных», и впервые за долгое время топ возглавляет не Салах.
Мо был самым популярным игроком клуба на протяжении последних двух сезонов. Однако ему пришлось уступить корону одному из новичков мерсисайдцев — новым лидером стал Домини Собослаи. Что любопытно, статистика была собрана за период с 29 мая по 10 сентября, а венгерский полузащитник присоединился к команде 2 июля. То есть половину этого времени его футболок даже не было в продаже.
В топ-3 вошел еще один новичок — Алексис Мак Аллистер. А полностью топ-10 выглядит так:
1. Доминик Собослаи
2. Мохамед Салах
3. Алексис Мак Аллистер
4. Трент Александер-Арнолд
5. Дарвин Нуньес
6. Луис Диас
7. Алиссон
8. Вирджил ван Дейк
9. Коди Гакпо
10. Энди Робертсон
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