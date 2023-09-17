На «Энфилде» появилась новая звезда.

Официальный аккаунт фан-шопа «Ливерпуля» опубликовал рейтинг самых популярных футболок игроков «красных», и впервые за долгое время топ возглавляет не Салах.

Мо был самым популярным игроком клуба на протяжении последних двух сезонов. Однако ему пришлось уступить корону одному из новичков мерсисайдцев — новым лидером стал Домини Собослаи. Что любопытно, статистика была собрана за период с 29 мая по 10 сентября, а венгерский полузащитник присоединился к команде 2 июля. То есть половину этого времени его футболок даже не было в продаже.

В топ-3 вошел еще один новичок — Алексис Мак Аллистер. А полностью топ-10 выглядит так:

1. Доминик Собослаи

2. Мохамед Салах

3. Алексис Мак Аллистер

4. Трент Александер-Арнолд

5. Дарвин Нуньес

6. Луис Диас

7. Алиссон

8. Вирджил ван Дейк

9. Коди Гакпо

10. Энди Робертсон