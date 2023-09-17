LFC 2020
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«Ливерпуль» опубликовал рейтинг игроков, чьи футболки продаются лучше всего. Впервые за два года Салах вылетел с первого места

Мохамед Салах Мохамед Салах
Луис Диас Луис Диас
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Алиссон Алиссон
Ливерпуль Ливерпуль
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Клубы Клубы
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Коди Гакпо Коди Гакпо
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Футбол Футбол

На «Энфилде» появилась новая звезда.

Официальный аккаунт фан-шопа «Ливерпуля» опубликовал рейтинг самых популярных футболок игроков «красных», и впервые за долгое время топ возглавляет не Салах.

Мо был самым популярным игроком клуба на протяжении последних двух сезонов. Однако ему пришлось уступить корону одному из новичков мерсисайдцев — новым лидером стал Домини Собослаи. Что любопытно, статистика была собрана за период с 29 мая по 10 сентября, а венгерский полузащитник присоединился к команде 2 июля. То есть половину этого времени его футболок даже не было в продаже.

В топ-3 вошел еще один новичок — Алексис Мак Аллистер. А полностью топ-10 выглядит так:

1. Доминик Собослаи

2. Мохамед Салах

3. Алексис Мак Аллистер

4. Трент Александер-Арнолд

5. Дарвин Нуньес

6. Луис Диас

7. Алиссон

8. Вирджил ван Дейк

9. Коди Гакпо

10. Энди Робертсон

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