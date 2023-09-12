Заслуженное признание.

По данным The Athletic, летом «Ливерпуль» значительно повысил зарплату Алиссону Бекеру. Клуб задействовал соответствующий пункт в его действующем контракте.

Таким образом, бразилец стал третьим в клубе по величине заработка. Его опережают только Мо Салах и Вирджил ван Дейк.

Точная сумма новой зарплаты Алиссона не известна, но предполагается, что она составляет более 200 тысяч фунтов в неделю.

Хотя повышение зарплаты было предоставлено вратарю до того, как саудовские клубы заинтересовались им, это помогло сдержать их интерес. Алиссон воспринял действия «красных» как жест благодарности, и его голову не вскружили большие нефтяные деньги.

В прошлом сезоне Бекер был, пожалуй, лучшим игроком «Ливерпуля». И наряду с Салахом, лучшим игроком за последние пять лет. Кто знает, что было бы с клубом, если бы не его сейвы.