Мак Аллистер и еще шесть игроков «Ливерпуля» пропустили последнюю тренировку. Что с ними случилось?
Отдыхают или восстанавливаются от травм.
Несмотря на то, что международный перерыв подошел к концу, не все игроки «Ливерпуля» в четверг вернулись к тренировкам.
Латиноамериканцы Алексис Мак Аллистер, Луис Диас, Алиссон и Дарвин Нуньес не были на базе из-за дальних перелетов. Только уругваец испытывает некоторые проблемы, так как в сборной он получил ушиб.
Трент восстанавливается от проблемы с подколенным сухожилием. Скорее всего, он пропустит игру с «Вулверхэмптоном». Защитник уже тренируется на траве, что заставляет предложить, что возвращение близко.
Тиаго Алькантара и Стефан Байчетич также не были в общей группе. Оба занимаются по индивидуальной программе, так как находятся на завершающей стадии восстановления после длительных травм. Испанцы занимались фитнесом.
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