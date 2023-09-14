LFC 2020
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Мак Аллистер и еще шесть игроков «Ливерпуля» пропустили последнюю тренировку. Что с ними случилось?

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Отдыхают или восстанавливаются от травм.

Несмотря на то, что международный перерыв подошел к концу, не все игроки «Ливерпуля» в четверг вернулись к тренировкам.

Латиноамериканцы Алексис Мак Аллистер, Луис Диас, Алиссон и Дарвин Нуньес не были на базе из-за дальних перелетов. Только уругваец испытывает некоторые проблемы, так как в сборной он получил ушиб.

Трент восстанавливается от проблемы с подколенным сухожилием. Скорее всего, он пропустит игру с «Вулверхэмптоном». Защитник уже тренируется на траве, что заставляет предложить, что возвращение близко.

Тиаго Алькантара и Стефан Байчетич также не были в общей группе. Оба занимаются по индивидуальной программе, так как находятся на завершающей стадии восстановления после длительных травм. Испанцы занимались фитнесом.

2 комментария

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Mega-Torres
Байчетич в общей группе занимался, он и за молодежную сборную сыграть успел
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JetAnfild
Вроде все отыграли без травм. Что бывает очень редко.
0
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