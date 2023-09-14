Отдыхают или восстанавливаются от травм.

Несмотря на то, что международный перерыв подошел к концу, не все игроки «Ливерпуля» в четверг вернулись к тренировкам.

Латиноамериканцы Алексис Мак Аллистер, Луис Диас, Алиссон и Дарвин Нуньес не были на базе из-за дальних перелетов. Только уругваец испытывает некоторые проблемы, так как в сборной он получил ушиб.

Трент восстанавливается от проблемы с подколенным сухожилием. Скорее всего, он пропустит игру с «Вулверхэмптоном». Защитник уже тренируется на траве, что заставляет предложить, что возвращение близко.

Тиаго Алькантара и Стефан Байчетич также не были в общей группе. Оба занимаются по индивидуальной программе, так как находятся на завершающей стадии восстановления после длительных травм. Испанцы занимались фитнесом.