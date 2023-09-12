ФИФА назвала претендентов на премию The Best по итогам 2023 года. К сожалению, ни один представитель «Ливерпуля» не вошел в число номинантов.

Награда обошла стороной даже Клоппа и Алиссона. Поклонникам «красных» особенно обидно за голкипера.

При определении номинантов на награду эксперты ФИФА оценивали результаты претендентов в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. А значит, при выборе победителя не будут учитываться достижения на катарском чемпионате мира.

На награду лучшему игроку претендуют Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Илкай Гюндоган, Родри, Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Деклан Райс и Марцело Брозович.

В список номинантов на премию лучшему вратарю попали Тибо Куртуа, Марк-Андре тер Стеген, Яссин Буну, Эдерсон и Андре Онана.

Претендентами на приз The Best лучшему тренеру стали Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти, Эндж Постекоглу и Хави.

Как думаете, справедливо ли эти претенденты получили свои номинации? Кто из представителей «Ливерпуля» мог бы претендовать на награду?