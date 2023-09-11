Некоторые уже очень скоро.

В эти выходные «Ливерпулю» предстоит сыграть против «Вулверхэмптона». Однако не все игроки будут готовы к этой игре. Разбираемся, когда стоит ждать на поле травмированных футболистов «красных» и дисквалифицированного Вирджила ван Дейка.

Трент Александер-Арнольд

Игрок получил повреждение в матче с «Астон Виллой» (3:0). Когда до конца игры оставалось около 20 минут, защитник покинул поле чуть прихрамывая. 4 сентября после обследования выяснилось, что у него незначительное растяжение подколенного сухожилия.

«Я спросил его, и он сказал, что это подколенное сухожилие, − комментировал травму по свежим следам Клопп. − По его мнению, это не слишком серьезно, но, конечно, мы должны дождаться результатов сканирования. Тогда мы узнаем больше».

Участие в матче на «Молине» под вопросом.

Ожидаемая дата возвращения: 16 сентября, под большим вопросом.

Ибраима Конате

Француз пропустил игры против «Ньюкасла» и «Астон Виллы», а Юрген Клопп надеялся, что хавбек будет готов после международного перерыва.

Однако Франция сначала выбрала игрока на матчи против Ирландии и Германии, а затем заменила его на Жан-Клера Тодибо. Возникли опасения, что травма серьезнее, чем предполагалось ранее. В субботу Конате намекнул, что возвращается к полноценным тренировкам.

Поскольку Конате не выходил на поле со времен игры с «Борнмутом», вероятность того, что он будет готов к субботнему матчу, в лучшем случае невелика.

Ожидаемая дата возвращения: 16 сентября, под вопросом.

Тиаго Алькантара

Тиаго Алькантара уже был близок к возвращению в состав, но в последние недели на тренировках возникли некоторые проблемы. Юрген Клопп ранее подтвердил, что испанец, как и Кертис Джонс, вернется к тренировкам после «Ньюкасла».

Вот только бразилец получил травму и продолжает восстановление. «У Тиаго было небольшая заминка. Он начал тренироваться с командой, но теперь мы вынуждены немного сбавить темп», − сказал Клопп.

«Это нехорошо для него и для нас, но такова ситуация. Тиаго использует международный перерыв, чтобы набрать форму. Надеюсь, это будет достаточно».

Ожидаемая дата возвращения: середина сентября.

Конор Брэдли

Во время предсезонки Конор Брэдли впечатлил Клоппа, а затем получил стрессовый перелом. Теперь игроку предстоит восстановление, которое растянется на три месяца. Клуб не будет форсировать возвращение игрока, чтобы не сделать хуже.

В прошлом сезоне он показывал блестящую игру за «Болтон», а летом дважды провел 90-минутные матчи в Германии. Потом получил небольшое повреждение, которое лишило его поездки в Сингапур.

Ожидаемая дата возвращения: ноябрь-декабрь.

Вирджил ван Дейк

Матч против «Ньюкасла» Вирджил ван Дейк не доиграл из-за прямой красной карточки. Независимая комиссия постановила, что защитник пропустит не одну, а две игры, а также заплатит штраф в 100 тысяч фунтов. Его обвинили в неподобающем поведении.

Нидерландец признал вину и извинился перед официальными лицами за неподобающее поведение.

Ожидаемая дата возвращения: 21 сентября.