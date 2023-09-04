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«Он лучше каждого в этом списке». Фанаты «Ливерпуля» в бешенстве после объявления номинантов на трофей Яшина — Алиссон туда не попал

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Где справедливость.

France Football объявил шорт-лист на получение трофея Льва Яшина — вратарского эквивалента «Золотого мяча».

Алиссон стал первым вратарем, получившим эту награду в 2019 году, а в прошлом году он занял второе место. Однако на этот раз его не было даже в списке номинантов, в который вошли Тибо Куртуа, Яссин Буну, Майк Меньян, Марк-Андре тер Стеген, Эдерсон, Андре Онана, Аарон Рэмсдейл, Эмилиано Мартинес, Доминик Ливакович и Брис Самба.

Сезон 2022/23 прошел для «Ливерпуля» не лучшим образом, но подобные награды должны учитывать индивидуальные заслуги игроков. И Алиссон был великолепен практически в каждой игре.

Естественно, болельщики «Ливерпуля» были возмущены, когда увидели, что бразилец не попал в список.

💬 «Рэмсдейл, а не Алиссон».

💬 «Как они могли его даже не номинировать?! Весь год он был великолепен».

💬 «Он был вторым в гонке за «Золотую перчатку» Премьер-лиги, играя при с одной из худших оборонительных расстановок, что у нас были за последние годы. Он никогда не получает заслуженного признания, потому что команда подводит, но он действительно невероятен».

💬 «Я даже не преувеличу, если скажу, что Алиссон Беккер лучше каждого вратаря в этом списке».

💬 «Странно, что при решении не учитываются статистические показатели. Номинация Рэмсдейла особенно забавна».

💬 «Хоть мы и были отстоем, тот факт, что Алиссон не в шорт-листе, может быть, честно говоря, худшим решением в истории футбола. Безусловно, лучший вратарь Премьер-лиги в прошлом году».

А вам кажется справедливым список номинантов?

7 комментариев

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Sans Skeleton
ИЛЬИ Яшина?))
ахахах))) я так давно не смеялся)))
когда хотел написать про футбол,но Т9 выдал тебя с потрохами.
это залет,боец(с)
+11
0
+11
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Anna Stebakova
Автор
Ответ Андрей Тарсуков
Ильи Яшина - а кто такой Илья Яшин? Сильно торопились в написании?
бес попутал! 😄 спасибо, поправила
+6
0
+6
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vladimir.kostrichko
Да у Ливерпуля прошлый сезон был ужасен,но он был единственным,который заслуживает быть в топ-5....Хотя бы посмотрели игру с Ньюкаслом...Он мертвые мячи вытаскивал,которые били с упора,не факт потащи бы такое Касильяс или Буффон в их золотые годы.
+5
0
+5
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Андрей Тарсуков
Ильи Яшина - а кто такой Илья Яшин? Сильно торопились в написании?
+4
0
+4
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Никита Никулин
Ответ Андрей Тарсуков
Ильи Яшина - а кто такой Илья Яшин? Сильно торопились в написании?
Очень крутой блогер. Советую посмотреть его ролики на ютуб
+1
0
+1
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Waititi
В таком дл гном списке Алисон точно должен быть, но не в тройке
0
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Lavinka
Он был вторым в гонке за золотую перчатку . (с)

А первый кто - правильно Де Хея . надеюсь все вопросы по призу Яшина сняты .
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