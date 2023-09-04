7 комментариев

«Он лучше каждого в этом списке». Фанаты «Ливерпуля» в бешенстве после объявления номинантов на трофей Яшина — Алиссон туда не попал
Где справедливость.
France Football объявил шорт-лист на получение трофея Льва Яшина — вратарского эквивалента «Золотого мяча».
Алиссон стал первым вратарем, получившим эту награду в 2019 году, а в прошлом году он занял второе место. Однако на этот раз его не было даже в списке номинантов, в который вошли Тибо Куртуа, Яссин Буну, Майк Меньян, Марк-Андре тер Стеген, Эдерсон, Андре Онана, Аарон Рэмсдейл, Эмилиано Мартинес, Доминик Ливакович и Брис Самба.
Сезон 2022/23 прошел для «Ливерпуля» не лучшим образом, но подобные награды должны учитывать индивидуальные заслуги игроков. И Алиссон был великолепен практически в каждой игре.
Естественно, болельщики «Ливерпуля» были возмущены, когда увидели, что бразилец не попал в список.
💬 «Рэмсдейл, а не Алиссон».
💬 «Как они могли его даже не номинировать?! Весь год он был великолепен».
💬 «Он был вторым в гонке за «Золотую перчатку» Премьер-лиги, играя при с одной из худших оборонительных расстановок, что у нас были за последние годы. Он никогда не получает заслуженного признания, потому что команда подводит, но он действительно невероятен».
💬 «Я даже не преувеличу, если скажу, что Алиссон Беккер лучше каждого вратаря в этом списке».
💬 «Странно, что при решении не учитываются статистические показатели. Номинация Рэмсдейла особенно забавна».
💬 «Хоть мы и были отстоем, тот факт, что Алиссон не в шорт-листе, может быть, честно говоря, худшим решением в истории футбола. Безусловно, лучший вратарь Премьер-лиги в прошлом году».
А вам кажется справедливым список номинантов?
ахахах))) я так давно не смеялся)))
когда хотел написать про футбол,но Т9 выдал тебя с потрохами.
это залет,боец(с)
А первый кто - правильно Де Хея . надеюсь все вопросы по призу Яшина сняты .