10 комментариев

Вирджил не сдержался.

Sky Sports запустил новую программу под названием «Match Officials: Mic’d Up», в которой транслируются переговоры судей в самые напряженные и спорные моменты матчей. В первый выпуск попала запись разговора между рефери Джоном Бруксом и главным на ВАР Стюартом Эттвеллом, где они решают, удалять ли Вирджила ван Дейка в матче с «Ньюкаслом», закончившимся невероятным камбэком «красных» (2:1).

Голландского защитника не слышно на протяжении всей записи, но в самом конце микрофон Брукса выцепил реакцию игрока на удаление.

Транскрипция этого эпизода:

Джон Брукс (ван Дейку): «Слушай, тебя удалят, если только он не окажется в офсайде. Это очень, очень серьезно, ясно?»

Стюарт Эттвелл, ВАР: «Да-да, он явно в игре. Проверка завершена, мужик. Решение подтверждено».

ДБ (ван Дейку): «Штрафной удар. Иди, иди отсюда! Да, никакого офсайда».

Ван Дейк (рефери): «Е***** шутка» («fucking joke»).

Очевидно, что многим игрокам сходили с рук высказывания и похуже. При этом в эту запись попали далеко не все слова Вирджила, особенно когда он бурно спорил с четвертым судьей возле туннеля, так что, вероятно, он мог сказать что-то более серьезное.

Ранее FA обвинила защитника «Ливерпуля» в оскорблении судьи. Федерация утверждает, что «после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику».

Ван Дейк уже отбыл дисквалификацию на одну игру за красную карточку, но, если подтвердятся обвинения FA, он может выбыть еще на несколько матчей.