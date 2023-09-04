10 комментариев

Плохие новости для «Ливерпуля»? Появилась расшифровка разговора ван Дейка с судьей во время матча с «Ньюкаслом» — дисквалификацию защитника могут продлить
Вирджил не сдержался.
Sky Sports запустил новую программу под названием «Match Officials: Mic’d Up», в которой транслируются переговоры судей в самые напряженные и спорные моменты матчей. В первый выпуск попала запись разговора между рефери Джоном Бруксом и главным на ВАР Стюартом Эттвеллом, где они решают, удалять ли Вирджила ван Дейка в матче с «Ньюкаслом», закончившимся невероятным камбэком «красных» (2:1).
Голландского защитника не слышно на протяжении всей записи, но в самом конце микрофон Брукса выцепил реакцию игрока на удаление.
Транскрипция этого эпизода:
Джон Брукс (ван Дейку): «Слушай, тебя удалят, если только он не окажется в офсайде. Это очень, очень серьезно, ясно?»
Стюарт Эттвелл, ВАР: «Да-да, он явно в игре. Проверка завершена, мужик. Решение подтверждено».
ДБ (ван Дейку): «Штрафной удар. Иди, иди отсюда! Да, никакого офсайда».
Ван Дейк (рефери): «Е***** шутка» («fucking joke»).
Очевидно, что многим игрокам сходили с рук высказывания и похуже. При этом в эту запись попали далеко не все слова Вирджила, особенно когда он бурно спорил с четвертым судьей возле туннеля, так что, вероятно, он мог сказать что-то более серьезное.
Ранее FA обвинила защитника «Ливерпуля» в оскорблении судьи. Федерация утверждает, что «после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику».
Ван Дейк уже отбыл дисквалификацию на одну игру за красную карточку, но, если подтвердятся обвинения FA, он может выбыть еще на несколько матчей.
И, кстати, про "fucking joke" была информация сразу после матча. Ничего нового не добавилось, заголовок ни о чем