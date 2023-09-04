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Плохие новости для «Ливерпуля»? Появилась расшифровка разговора ван Дейка с судьей во время матча с «Ньюкаслом» — дисквалификацию защитника могут продлить

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Вирджил не сдержался.

Sky Sports запустил новую программу под названием «Match Officials: Mic’d Up», в которой транслируются переговоры судей в самые напряженные и спорные моменты матчей. В первый выпуск попала запись разговора между рефери Джоном Бруксом и главным на ВАР Стюартом Эттвеллом, где они решают, удалять ли Вирджила ван Дейка в матче с «Ньюкаслом», закончившимся невероятным камбэком «красных» (2:1).

Голландского защитника не слышно на протяжении всей записи, но в самом конце микрофон Брукса выцепил реакцию игрока на удаление.

Транскрипция этого эпизода:

Джон Брукс (ван Дейку): «Слушай, тебя удалят, если только он не окажется в офсайде. Это очень, очень серьезно, ясно?»

Стюарт Эттвелл, ВАР: «Да-да, он явно в игре. Проверка завершена, мужик. Решение подтверждено».

ДБ (ван Дейку): «Штрафной удар. Иди, иди отсюда! Да, никакого офсайда».

Ван Дейк (рефери): «Е***** шутка» («fucking joke»). 

Очевидно, что многим игрокам сходили с рук высказывания и похуже. При этом в эту запись попали далеко не все слова Вирджила, особенно когда он бурно спорил с четвертым судьей возле туннеля, так что, вероятно, он мог сказать что-то более серьезное.

Ранее FA обвинила защитника «Ливерпуля» в оскорблении судьи. Федерация утверждает, что «после удаления ван Дейк проявил неуважение к судье, используя в его адрес оскорбительную риторику».

Ван Дейк уже отбыл дисквалификацию на одну игру за красную карточку, но, если подтвердятся обвинения FA, он может выбыть еще на несколько матчей.

10 комментариев

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Oskar Oskar
Полностью согласен с Ван Дейком, шутка была такая как он сказал
+14
-2
+12
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Ненавидящий2.0
По отношению к Ливерпулю вообще не удивительно. Смотрите, чтобы ещё Гравенберга не завернули за отказ играть за молодёжную сборную. Такие приколы уже были с Матипом в Ливерпуле. Правда я ни одного аналогичного эпизода в других клубах не могу вспомнить, чтобы кого-то из игроков отстраняли за отказ от вызова в сборную.
+17
-6
+11
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MaxB
Ужасное, конечно, оскорбление, как только бедный Брукс заснул после этого. Ощущение, что, когда, несмотря на его усилия, Ливерпуль победил, этот ошмёток решил хоть как-нибудь ещё нагадить.

И, кстати, про "fucking joke" была информация сразу после матча. Ничего нового не добавилось, заголовок ни о чем
+6
-2
+4
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starikhotabich
К огромному сожалению игра которую он сейчас показывает, не дает повода сильно переживать о его временном отсутствии. Если бы еще Конате не травмировался ……
+9
-6
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Ненавидящий2.0
Ответ <~Inter~>
При отказе играть за сборную никогда не должна звучать формулировка, что это желание клуба. Сам игрок должен отказаться от игры за сборную по личным причинам или травме, но никак не клуб
В случае с Матипом была формулировка "При этом руководстве сборной считайте, что я со сборной закончил". В случае с Гравенбергом формулировка от самого игрока "Я хочу сосредоточиться на работе в клубе после перехода"
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Heretic199
Да тут можно дело о сексуальных домогательствах завести!
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art57
детский сад. не понимают взрослых шуток
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rimad format
А разговор был зашифрован он с арбитром через энигму общались или жестами глухонемых
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Никола Тесла
Если уж на такие слова ориентироваться, сказанные в момент матча на эмоциях, и не направленные против конкретного человека, то можно игрокам и судьям давать балетные пачки к матчу и на поое танцевать, танцевать, танцевать.....
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<~Inter~>
Ответ Ненавидящий2.0
По отношению к Ливерпулю вообще не удивительно. Смотрите, чтобы ещё Гравенберга не завернули за отказ играть за молодёжную сборную. Такие приколы уже были с Матипом в Ливерпуле. Правда я ни одного аналогичного эпизода в других клубах не могу вспомнить, чтобы кого-то из игроков отстраняли за отказ от вызова в сборную.
При отказе играть за сборную никогда не должна звучать формулировка, что это желание клуба. Сам игрок должен отказаться от игры за сборную по личным причинам или травме, но никак не клуб
0
0
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