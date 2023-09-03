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«Если он вернется, то номер его». Дарвин унаследовал «9» номер Луиса Суареса в сборной Уругвая

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В интервью ESPN Дарвин Нуньес рассказал о том, что значит играть под «9» номером Луиса Суареса в сборной Уругвая.

«Я им восхищаюсь, для меня он был очень важной фигурой в сборной во время чемпионата мира, он мне очень помог. Луис хотел, чтобы я достойно представлял «9» номер. Я попросил его разрешения играть под ним, и он согласился. Но если Луис вернется, то этот номер его».

Суарес не попал в состав сборной Уругвая на предстоящие матчи в конце этого месяца, поэтому легендарный номер достался нападающему «Ливерпуля».

Суарес совсем не против, чтобы нападающий в хорошей форме играл под его номером и вел за собой сборную Уругвая.

Нуньес также получил «9» номер в «Ливерпуле» перед началом сезона и пока это решение оправдано – Дарвин забил два гола в четырех матчах за команду Юргена Клоппа.

2 комментария

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Sergey Kuznetsov
для меня Нуньес больше на Эль Матадора похож
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А.В. Бубнов
У меня аж давление подскочило, пропустил что в сборной, думал всё, хана всем, в Ненавистный Ливерпуль вернётся...

Ох уж это диагональное чтение...
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