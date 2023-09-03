В интервью ESPN Дарвин Нуньес рассказал о том, что значит играть под «9» номером Луиса Суареса в сборной Уругвая.

«Я им восхищаюсь, для меня он был очень важной фигурой в сборной во время чемпионата мира, он мне очень помог. Луис хотел, чтобы я достойно представлял «9» номер. Я попросил его разрешения играть под ним, и он согласился. Но если Луис вернется, то этот номер его».

Суарес не попал в состав сборной Уругвая на предстоящие матчи в конце этого месяца, поэтому легендарный номер достался нападающему «Ливерпуля».

Суарес совсем не против, чтобы нападающий в хорошей форме играл под его номером и вел за собой сборную Уругвая.

Нуньес также получил «9» номер в «Ливерпуле» перед началом сезона и пока это решение оправдано – Дарвин забил два гола в четырех матчах за команду Юргена Клоппа.