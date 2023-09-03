LFC 2020
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«Надо было просто заплатить»: Хендерсон намекнул на то, что советовал «Ливерпулю» подписать Беллингема

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Беллингем стал одним из самых желанных игроков в летнее трансферное окно. В итоге англичанина подписал «Реал».

«Сливочные» определенно довольны футболистом, за которого заплатили дортмундской «Боруссии» 103 млн евро плюс бонусы. В первых четырех матчах за «королевский клуб» Джуд забил пять голов и отдал ассист.

А ведь Беллингема сватали в «Ливерпуль». Интерес «красных» к полузащитнику вряд ли для кого-то станет откровением. Хендерсон, который сам этим летом сменил клубную прописку, поделился собственным взглядом на несостоявшийся переход Джуда в «Ливерпуль».

В беседе с журналистами Джордан намекнул, что делился мнением с руководством, когда речь заходила о трансферах:

«Конечно, я говорил не с владельцам, но вы, вероятно, можете догадаться о каких игроках я мог замолвить словечко, особенно в последнее время! И теперь, оглядываясь назад, я вижу, что этот игрок в ударе, так что (смеется) нам надо было просто заплатить!»

Еще в апреле Хендерсон дразнил фанатов «красных» трансфером Беллингема. Тогда Джордан, например, назвал своей любимой песней The Beatles композицию Hey Jude.

Новый сезон «Ливерпуль» начал и без Хендерсона, и без Беллингема. Один отправился покорять Саудовскую Аравию, а другой уже разрывает Ла Лигу.

6 комментариев

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Санжар Уразбаев
Надо было просто заплатить ((, а ведь прав он просто хотел оставить после себя хорошего игрока
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MaxB
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Наверное, в первую очередь, учитывается желание самого игрока, нет?) Между Ливерпулем и Реалом большинство всё же выберут Реал.
Мы уже не узнаем, что бы он выбрал, потому что Ливерпуль весной отказался платить
+2
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А.В. Бубнов
В свете постоянных обьяснений Хендерсоном дел лгбт, Беллингем видимо испугался его напора... Не так понял.
Это ужасно
+2
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MichaelSec
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Наверное, в первую очередь, учитывается желание самого игрока, нет?) Между Ливерпулем и Реалом большинство всё же выберут Реал.
Выберут Реал южноамериканцы либо испанцы. Англичане обычно предпочитают английские топ клубы при прочих равных (з.п. и т.п.).
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mastadon
Ответ MichaelSec
Выберут Реал южноамериканцы либо испанцы. Англичане обычно предпочитают английские топ клубы при прочих равных (з.п. и т.п.).
Джуд после одного из своих победных голов эмблему Реала поцеловал. Я думаю это о многом говорит
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