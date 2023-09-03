Беллингем стал одним из самых желанных игроков в летнее трансферное окно. В итоге англичанина подписал «Реал».

«Сливочные» определенно довольны футболистом, за которого заплатили дортмундской «Боруссии» 103 млн евро плюс бонусы. В первых четырех матчах за «королевский клуб» Джуд забил пять голов и отдал ассист.

А ведь Беллингема сватали в «Ливерпуль». Интерес «красных» к полузащитнику вряд ли для кого-то станет откровением. Хендерсон, который сам этим летом сменил клубную прописку, поделился собственным взглядом на несостоявшийся переход Джуда в «Ливерпуль».

В беседе с журналистами Джордан намекнул, что делился мнением с руководством, когда речь заходила о трансферах:

«Конечно, я говорил не с владельцам, но вы, вероятно, можете догадаться о каких игроках я мог замолвить словечко, особенно в последнее время! И теперь, оглядываясь назад, я вижу, что этот игрок в ударе, так что (смеется) нам надо было просто заплатить!»

Еще в апреле Хендерсон дразнил фанатов «красных» трансфером Беллингема. Тогда Джордан, например, назвал своей любимой песней The Beatles композицию Hey Jude.

Новый сезон «Ливерпуль» начал и без Хендерсона, и без Беллингема. Один отправился покорять Саудовскую Аравию, а другой уже разрывает Ла Лигу.