Дэвис назвал Алькантару лучшим игроком, с которым он когда-либо вместе выходил на поле.

Альфонсо и Тиаго выступали за «Баварию». С момента, когда канадец стал основным, в составе Рекордмайстера парни вместе провели всего один сезон, но эта кампания стала невероятно успешной.

В 2020 году мюнхенцы оформили требл, а позже к Кубку Германии, серебряной салатнице и «ушастику» Лиги чемпионов прибавили Суперкубок УЕФА и национальный Суперкубок.

Тиаго следующий сезон начал в «Ливерпуле», а Дэвис остался в Мюнхене. Но Фонзи до сих пор считает Алькантару своим сильнейшим товарищем по команде:

«Лучший футболист, с которым я играл, – это Тиаго Алькантара. Потому что он просто потрясающий полузащитник! Его техника невероятна, а его футбольный интеллект на высоте».

Любопытно, что в другом интервью Альфонсо заявил, что испанец – также его самый нелюбимый соперник:

«Против кого я ненавижу играть? Против Тиаго! Сложнее всего мне было играть против него. На тренировках «Баварии». Этот парень наполовину испанец, наполовину бразилец. Его технике я ставлю десятку. Черт, да это у него в крови. Он так одарен технически, это невероятно. Он с такой легкостью обращается с мячом! Если в твоей команде есть Тиаго, просто бегай неподалеку, он сам найдет тебя».

Согласны с оценкой Дэвиса? Как вам футбол Алькантары?