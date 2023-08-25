LFC 2020
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Удивительная статистика Алиссона: набирал очки в 4 из 5 последних сезонах🔥🔥🔥

Алиссон Алиссон
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Важная деталь игры бразильца.

Оказывается, Алиссон имеет результативные действия в 4 из 5 последних сезонах Премьер-лиги за «Ливерпуль».

19/20 – 1 передача

20/21 – 1 гол (обеспечил тогда команде попадание в ТОП-4 и путевку в Лигу чемпионов)

21/22 – 1 передача

22/23 – 1 передача

При этом все три результативные передачи были отданы Мохамеду Салаху, что привело к победам соответственно над «Манчестер Сити», «Юнайтед» и «Норвичем» 🔥🔥🔥

2 комментария

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Artūras Ilginis
Алексей Федоров , ты что , хочешь сказать что , не забей тогда ( 20/21 ) гол , и Ливерпуль не попал бы в ЛЧ? Не неси чушь и иди уроки делать!
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Artūras Ilginis
И еще , в матче против МЮ результат был 2 - 0. Ну не отдай тогда передачу на Сала ( а не Салах - учитесь правильно писать фамилии ) - результат был бы 1 - 0. Так что , неадекватно говорить что , второй гол был победным. Тоже самое можно сказать и о матче Ливерпуль - Норидж ( правилно пишется так ). И только в матче с Ман.Сити ТОЧНО был отдан победный пас.
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