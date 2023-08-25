Важная деталь игры бразильца.

Оказывается, Алиссон имеет результативные действия в 4 из 5 последних сезонах Премьер-лиги за «Ливерпуль».

19/20 – 1 передача

20/21 – 1 гол (обеспечил тогда команде попадание в ТОП-4 и путевку в Лигу чемпионов)

21/22 – 1 передача

22/23 – 1 передача

При этом все три результативные передачи были отданы Мохамеду Салаху, что привело к победам соответственно над «Манчестер Сити», «Юнайтед» и «Норвичем» 🔥🔥🔥