Удивительная статистика Алиссона: набирал очки в 4 из 5 последних сезонах🔥🔥🔥
Важная деталь игры бразильца.
Оказывается, Алиссон имеет результативные действия в 4 из 5 последних сезонах Премьер-лиги за «Ливерпуль».
19/20 – 1 передача
20/21 – 1 гол (обеспечил тогда команде попадание в ТОП-4 и путевку в Лигу чемпионов)
21/22 – 1 передача
22/23 – 1 передача
При этом все три результативные передачи были отданы Мохамеду Салаху, что привело к победам соответственно над «Манчестер Сити», «Юнайтед» и «Норвичем» 🔥🔥🔥
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