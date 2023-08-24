Выдыхаем?

Под самый конец трансферного окна в медиа вновь поползли слухи о возможном отъезде Мо Салаха в Саудовскую Аравию.

Несколько журналистов одновременно заявили, что «Аль-Иттихад» готов предложить за Салаха более €90 млн, что станет рекордной суммой для Саудовской Аравии. Вслед за ними Relevo заявило, что Салах хочет покинуть «Ливерпуль», поскольку «Аль-Иттихад» планирует сделать его самым высокооплачиваемым игроком в саудовской лиге. Также, как утверждает испанское издание, одной из важных причин решения Мо является его вера.

Однако в той же статье отмечается, «Ливерпуль» вряд ли позволит игроку уйти даже за крупную сумму, поскольку сезон уже начался и времени на поиск замены уже практически нет.

Эту новость опубликовал у себя в твиттере крупный аккаунт, посвященный трансферам.

Однако неожиданно в комментарии нагрянул Деян Ловрен, который очень дружен с Мо со времен в «Ливерпуле», и одной гифкой поставил точку во всех обсуждениях.

Послание на гифке звучит очень просто: «Хватит врать».

Ранее этим летом агент Салаха тоже опровергал слухи о желании своего клиента уйти, написав в твиттере:

«Если бы мы рассматривали возможность ухода из «Ливерпуля» в этом году, мы бы не продлили контракт прошлым летом. Мохамед предан «Ливерпулю».

Скоро узнаем наверняка, кто был прав.