Порядочный «Ливерпуль» и запоздалые смски от Клоппа. Тhe Athletic рассказал, почему сорвался трансфер Кайседо
Работа «по правилам» не довела до добра.
Мойсес Кайседо перешел в «Челси» за рекордные для Премьер-лиги £115 млн (100 + 15 легкодостижимых бонусов) из «Брайтона». «Ливерпуль» очень хотел подписать эквадорца, так как видел в нем идеальную замену неожиданно ушедшим Фабиньо и Хендерсону, но он решил переехать на «Стэмфорд Бридж».
The Athletic рассказал, как развивалась эта история и почему 21-летний игрок отказался от «красных» ради «синих».
В первую очередь «красные» решили договориться с «Брайтоном», предложив немыслимые £111 млн, и только после этого Юрген Клопп связался с Кайседо. Тренер отправил опорнику несколько сообщений, в которых описал, как восхищается его стилем игры и как он впишется в состав.
Большинство, если не все, тренеры делают это перед подачей официальной заявки. Обычно этот этап предшествует переговорам между клубами, но «Ливерпуль» решил «играть по правилам» и связаться с Кайседо только после достижения соглашения с «Брайтоном».
На тот момент решение эквадорца уже было принято. «Челси» работал над его подписанием с января, он с детства был фанатом «синих» и хотел жить в Лондоне, где уже существует большое эквадорское сообщество.
На следующий день после того, как «Брайтон» принял предложение «Ливерпуля», полузащитник отправил Клоппу сообщение. В нем он заявил, что уважает тренера и его усилия, но его выбор остается за «Челси».
Вероятно, все могло бы сложиться по-другому, если бы Клопп задействовал свое обаяние немного раньше...
Статья составлена из домыслов. Или вы думаете, что Клопп рассказывает про свои смс? Похоже, что это сторона игрока и Челси добивают медиа-фон, и лишь постеснялись назвать статью: а я им сразу сказал,- хочу в Чесли!
До недавнего времени мы сделки проводили очень красиво. И стиль сделок по Кайседо и Лавия - это стиль Боэли. Качели, масса вбросов, публичность, несколько подходов…
У них даже спонсорские контракты с массой слухов и пусканием пыли, как с Wallmart и 750 млн… в апреле/мае где-то. Но ничего. А сейчас и вовсе обвинение в мошенничестве зреет, т.к. лига отказалась утвердить спонсорское соглашение с компанией, которая зарегестрирована за…тадам! НЕДЕЛЮ до заключения контракта с Челси. Фиктивные сделки ради ухода от ФФП…
Так что отработали мы хорошо, только вот на другой стороне мошенники… шапка дымит, вот и лкпят статьи с оправданиями… мы как-то вышли из этого достойно, без публичных или скрытых подвываний.
Но факт остается фактом -если мы хотим быть конкурентными - у нас должен быть состав либо из 13-14 игроков очень высокого класса и замечательным здоровьем, которых хватает некоторым Тренерам, чтобы выигрывать, либо 17-20 игроков хороших, каждый из которых в рамках ротации может быть как игрок основы и как замена. У нас такие опции сейчас есть только в атаке. И говоря о хороших игроках, я имею ввиду что, условный Жота выходит на фланг Диаса и качество игры не падает. А если на месте ВВД играет Гомес или Матип - все очевидно хуже, ибо даже нынешний ВВД - наш лучший защитник и самый стабильный. ПЗЩ вызывает вопросы качественной заменой игроков основы. Мак Аллистера заменить качественно пока некому, Джонс нестабилен из за травм, как и Тьяго. Байчетич - пол года был травмирован и когда выйдет на уровень оптимальный - непонятно.
Всё это к тому, что травмы - бич наших результатов. Два сезона мы страдали от травм. И сейчас когда ушло столько людей, мы должны реагировать, привлекая качественных игроков. А мы покупаем 30 летнего ветерана на ключевую позицию и пытаемся поверить, что он выдаст сезон жизни, сожрав центр поля против топ -6. Сити давно живет в парадигме точечных усилений, привлекая 1-2 игрока на замену уходящим, которых зачастую и продают хорошо, потому что каждый уходящий игрок имеет портфолио победителей многократных, посему и востребованы - у всех есть игровая практика и опыт победоносный за топовую команду. А у нас ушли два ветерана за отличные деньги почти в 60 млн, а мы на их место купили такого же ветерана за 20. Если оставшиеся деньги мы потратим на еще одного игрока ПЗЩ -ок, будет неплохо. Или в ЗЩ - тоже хорошее решение и нужное для нас. Но в нынешнем состоянии мы очень уязвимы к травмам и не дай бог, если травмируется кто то из купленных.
Плюсую