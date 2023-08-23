Работа «по правилам» не довела до добра.

Мойсес Кайседо перешел в «Челси» за рекордные для Премьер-лиги £115 млн (100 + 15 легкодостижимых бонусов) из «Брайтона». «Ливерпуль» очень хотел подписать эквадорца, так как видел в нем идеальную замену неожиданно ушедшим Фабиньо и Хендерсону, но он решил переехать на «Стэмфорд Бридж».

The Athletic рассказал, как развивалась эта история и почему 21-летний игрок отказался от «красных» ради «синих».

В первую очередь «красные» решили договориться с «Брайтоном», предложив немыслимые £111 млн, и только после этого Юрген Клопп связался с Кайседо. Тренер отправил опорнику несколько сообщений, в которых описал, как восхищается его стилем игры и как он впишется в состав.

Большинство, если не все, тренеры делают это перед подачей официальной заявки. Обычно этот этап предшествует переговорам между клубами, но «Ливерпуль» решил «играть по правилам» и связаться с Кайседо только после достижения соглашения с «Брайтоном».

На тот момент решение эквадорца уже было принято. «Челси» работал над его подписанием с января, он с детства был фанатом «синих» и хотел жить в Лондоне, где уже существует большое эквадорское сообщество.

На следующий день после того, как «Брайтон» принял предложение «Ливерпуля», полузащитник отправил Клоппу сообщение. В нем он заявил, что уважает тренера и его усилия, но его выбор остается за «Челси».

Вероятно, все могло бы сложиться по-другому, если бы Клопп задействовал свое обаяние немного раньше...