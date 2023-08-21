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Фабрицио Романо подтвердил интерес «Ливерпуля» к Кэлвину Филлипсу. «Красные» начали действовать

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Недавно talkSPORT сообщил о том, что «Ливерпуль» возобновил интерес к хавбеку «Сити» Кэлвину Филлипсу.

По данным Фабрицио Романо, «красные» начали делать первые шаги в сторону подписания полузащитника.

Во время прямого эфира на платформе Kick итальянский инсайдер раскрыл подробности трансферной саги:

«Действительно, «Ливерпуль» расспрашивал о ситуации вокруг Кэлвина Филлипса. Но игрок предпочитает остаться в «Ман Сити» и бороться за место в команде. На данный момент между клубами нет никаких конкретных переговоров».

Как известно, летом «красные» потерпели неудачу в борьбе за Мойсеса Кайседо и за Ромео Лавия. Зато в клуб из «Штутгарта» перебрался Эндо.

Вы верите в то, что «Ливерпуль» сможет подписать Филлипса? Нужен ли он команде Клоппа?

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