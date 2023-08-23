LFC 2020
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🏁 Гонка за Амрабата закончена. У марокканца остался только один вариант в АПЛ

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«Ливерпуль» в последние недели активно связывают с марокканским полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.

На прошлой неделе слухи достигли пика, и голландские источники утверждали, что мерсисайдцы пытались перехватить 27-летнего игрока у «Манчестер Юнайтед».

Liverpool end Amrabat interest, reason revealed (reliability: 5 stars)

Фабрицио Романо заявил, что «Ливерпуль» больше не рассматривает вариант с приобретением Софьяна Амрабата. Клуб подписал Ватару Эндо и больше не нуждается в усилении опорной зоны.

«Ливерпуль» на прошлой неделе связывался с окружением Амрабата, чтобы собрать больше информации. Это был хороший разговор, но было приятно решение инвестировать деньги в Эндо. Насколько мне известно, они больше не контактируют с «Фиорентиной» и самим игроком.

Я не думаю, что Амрабат может присоединиться к «Ливерпулю», - заявил Романо.

2 комментария

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Лучше нам не надо, чем
В сезон с одним Байтетичем и Эндо? Сомнительный план
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