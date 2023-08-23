«Ливерпуль» в последние недели активно связывают с марокканским полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.

На прошлой неделе слухи достигли пика, и голландские источники утверждали, что мерсисайдцы пытались перехватить 27-летнего игрока у «Манчестер Юнайтед».

Фабрицио Романо заявил, что «Ливерпуль» больше не рассматривает вариант с приобретением Софьяна Амрабата. Клуб подписал Ватару Эндо и больше не нуждается в усилении опорной зоны.

«Ливерпуль» на прошлой неделе связывался с окружением Амрабата, чтобы собрать больше информации. Это был хороший разговор, но было приятно решение инвестировать деньги в Эндо. Насколько мне известно, они больше не контактируют с «Фиорентиной» и самим игроком.

Я не думаю, что Амрабат может присоединиться к «Ливерпулю», - заявил Романо.