LFC 2020
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Фабрицио Романо раскрывает карты: от подписания какого полузащитника «Ливерпуль» отказался ради трансфера Эндо

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Верный выбор?

«Ливерпуль» решил подписать Ватару Эндо вместо полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, заявил Фабрицио Романо.

«Красные» интересовались марокканским игроком, который уже несколько месяцев ждет, когда «Манчестер Юнайтед» сделает по нему предложение, но вместо этого решили подписать опытного капитана «Штутгарта».

Романо дал комментарий Марку Голдбриджу для его YouTube-канала:

«В «Ливерпуле» рассматривали сделку по Софьяну Амрабату на прошлой неделе. Однако они отказались от предложения, подписав вместо этого Эндо. Для «Манчестер Юнайтед» он остается приоритетной целью, однако они должны продать как минимум еще одного игрока».

«Ливерпулю», вероятно, пришлось бы потратить более внушительную сумму, чем €18 млн, чтобы подписать Амрабата.

Японский полузащитник уже дебютировал за «красных» в матче против «Борнмута», проведя всего одну тренировку в Англии, и очень неплохо проявил себя на поле. Но нам еще предстоит увидеть, сможет ли Эндо стать ключевым игроком команды Клоппа.

4 комментария

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Emir Bekbolotov
Fsg не достоин Ливерпуля
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eftomolgy
Впервые скептически отношусь к выбору Клоппа(если это его выбор). Буду рад ошибиться
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onibo
Ссылку на оригинал "Романо дал комментарий Марку Голдбриджу для его YouTube-канала" - Давайте. И всегда , когда цитируете кого либо- давайте ссылку. Вы три года уже как типа записались в журналистику. И все это время "как я не я и хата не моя.." Хотите , что бы к вам серьезно относились , а сами все делаете как мальчик-девочка 12 лет.. Это полностью всего блога LFC 2020 касается. Элементарных правил не придерживаетесь. В обще ни каких.
вот ссылка на канал https://www.youtube.com/@markgoldbridge/videos
Где этот комментарий ? "Романо дал комментарий Марку Голдбриджу для его YouTube-канала" ???? Где ??? А раз его нет на канале Марка Голдбриджа, то поясните- откуда вы все это взяли ? Дайте ссылку. Иначе вы просто пишете , все что вам придет в голову и считаете остальных идиотами ?
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vitalis
не буду рассказывать, как я в ФБ друзьям рассказывал, что нам нафик не нужен Амрабат. рад, что не я так один думал
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