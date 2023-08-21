Верный выбор?

«Ливерпуль» решил подписать Ватару Эндо вместо полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, заявил Фабрицио Романо.

«Красные» интересовались марокканским игроком, который уже несколько месяцев ждет, когда «Манчестер Юнайтед» сделает по нему предложение, но вместо этого решили подписать опытного капитана «Штутгарта».

Романо дал комментарий Марку Голдбриджу для его YouTube-канала:

«В «Ливерпуле» рассматривали сделку по Софьяну Амрабату на прошлой неделе. Однако они отказались от предложения, подписав вместо этого Эндо. Для «Манчестер Юнайтед» он остается приоритетной целью, однако они должны продать как минимум еще одного игрока».

«Ливерпулю», вероятно, пришлось бы потратить более внушительную сумму, чем €18 млн, чтобы подписать Амрабата.

Японский полузащитник уже дебютировал за «красных» в матче против «Борнмута», проведя всего одну тренировку в Англии, и очень неплохо проявил себя на поле. Но нам еще предстоит увидеть, сможет ли Эндо стать ключевым игроком команды Клоппа.