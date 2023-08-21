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«Ливерпуль» возобновил интерес к хавбеку «Сити». В июле он был в шорт-листе на замену Фабиньо

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Нас ждет очередная трансферная сага?

За это трансферное «Ливерпуль» потерпел оглушительные поражения сразу в двух трансферных сагах: в битве за Мойсеса Кайседо и за Ромео Лавию. В обоих случаях победителем-покупателем стал «Челси».

После потери нескольких игроков центра поля «красным» во что бы то ни стало нужно найти игрока как минимум для глубины состава. Как считает Юрген Клопп, прибывших летом Мак Аллистера, Собоасли и Эндо будет недостаточно.

Как сообщили источники talkSPORT, «Ливерпуль» возобновил интерес к хавбеку «Сити» Кэлвину Филлипсу. Он уже был в шорт-листе команды на замену Фабиньо, но тогда в клубе решили, что он не входит в топ-3 самых подходящих вариантов.

Филлипс планирует остаться в составе «горожан», но мерсисайцы хотят проверить «решимость игрока». Вполне вероятно, что он может изменить решение, если ему пообещают определенное игровое время.

В прошлом сезоне Кэлвин Филлипс сыграл за «Сити» в 12 матчах АПЛ и заработал одну желтую карточку. В этом сезоне на поле он еще не появлялся.

3 комментария

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Егор Павлов
Ответ Waititi
Если всякие Кайседо стоят 100 то и Ффилипса можно дорого продать игрок сборной Англии на минуточку.
Кайседо хоть и всякие, но показал потрясающую игру в прошлом сезоне. Великолепную даже. А кто такой Филлипс не понятно уже полтора-два сезона.
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Waititi
Если всякие Кайседо стоят 100 то и Ффилипса можно дорого продать игрок сборной Англии на минуточку.
0
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0
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Эдвард Газарян
пожалуйста, не надо, он просто займет место Кейта и Окса на койке, в Лидсе Филлипс был хорош, а в Сити совсем скис
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