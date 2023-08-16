Игрок не продается.

Вчера на сайте Foot Mercato появилась новость о том, что Алиссона в своем составе хочет видеть «Аль-Наср». Причем дело даже якобы дошло до предложения «Ливерпулю».

Журналист This is Anfield Дэвид Линч утверждает, что никаких запросов в клуб не поступало, а даже если бы они и были, то их все бы отвергли.

У вратаря «красных» контракт с командой до 2027 года, и пока он никуда не собирается уходить.

В прошлом сезоне Алиссон достиг отметки в 100 «сухих» матчей за мерсисайдцев. Юрген Клопп высоко ценит игру футболиста: «Его выступления говорят сами за себя. Если вы знаете его, то он больше человек, чем вратарь, а это уже нелегко. Али должен гордиться этим. Не могу дождаться, когда увижу следующую сотню».

Болельщики «Ливерпуля» явно надеются, что Алиссон закончит карьеру в их клубе.