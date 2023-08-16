Никаких предложений по Алиссону из Саудовской Аравии не было. В любом случае, «Ливерпуль» не отпустил бы игрока
Игрок не продается.
Вчера на сайте Foot Mercato появилась новость о том, что Алиссона в своем составе хочет видеть «Аль-Наср». Причем дело даже якобы дошло до предложения «Ливерпулю».
Журналист This is Anfield Дэвид Линч утверждает, что никаких запросов в клуб не поступало, а даже если бы они и были, то их все бы отвергли.
У вратаря «красных» контракт с командой до 2027 года, и пока он никуда не собирается уходить.
В прошлом сезоне Алиссон достиг отметки в 100 «сухих» матчей за мерсисайдцев. Юрген Клопп высоко ценит игру футболиста: «Его выступления говорят сами за себя. Если вы знаете его, то он больше человек, чем вратарь, а это уже нелегко. Али должен гордиться этим. Не могу дождаться, когда увижу следующую сотню».
Болельщики «Ливерпуля» явно надеются, что Алиссон закончит карьеру в их клубе.
3 комментария