LFC 2020
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Никаких предложений по Алиссону из Саудовской Аравии не было. В любом случае, «Ливерпуль» не отпустил бы игрока

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Игрок не продается.

Вчера на сайте Foot Mercato появилась новость о том, что Алиссона в своем составе хочет видеть «Аль-Наср». Причем дело даже якобы дошло до предложения «Ливерпулю».

Журналист This is Anfield Дэвид Линч утверждает, что никаких запросов в клуб не поступало, а даже если бы они и были, то их все бы отвергли.

У вратаря «красных» контракт с командой до 2027 года, и пока он никуда не собирается уходить.

В прошлом сезоне Алиссон достиг отметки в 100 «сухих» матчей за мерсисайдцев. Юрген Клопп высоко ценит игру футболиста: «Его выступления говорят сами за себя. Если вы знаете его, то он больше человек, чем вратарь, а это уже нелегко. Али должен гордиться этим. Не могу дождаться, когда увижу следующую сотню».

Болельщики «Ливерпуля» явно надеются, что Алиссон закончит карьеру в их клубе.

3 комментария

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Тимофей Яблонский
Борода не пройдет!
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Владимир Долгополов
Понятное дело,что эта новость про Алиссона в СА,по крайней мере в ближайшие годы,полнейшее безумие.
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vitalis
это было настолько очевидно, что непонятно, зачем эта новость вообще
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