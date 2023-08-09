Последний клуб форварда − австралийский «Перт Глори».

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниэл Старридж нашел новую работу. С сезона-2023/24 он официально присоединился к легендарной команде футбольных экспертов британского телеканала Sky Sports. Форвард вновь врывается в АПЛ, но теперь будет находиться в студии или на бровке.

В этом сезоне Sky Sports покажет 128 матчей АПЛ, в том числе первые игры выходных. Дэниэл отработает самые топовые из них вместе с Гари Невиллом, Джейми Каррагером, Джейми Реднаппом, Иззи Кристиансен, Карен Кэрни, Майкой Ричардсом и Роем Кином.

Вот как отреагировал Старридж на новую для себя работу: «Сегодня стартует новый сезон АПЛ, и я очень рад, что буду участвовать в нем вместе со Sky Sports. С нетерпением жду возможности использовать свой футбольный опыт и донести его до болельщиков, которые смотрят футбол дома. Сезон обещает быть захватывающим, и я рад стать частью такой команды, которая будет следить за всеми событиями».

Уже известно, что экс-форвард «красных» отработает на матчах «Брентфорд» − «Тоттенхэм» и «Челси» − «Ливерпуль».