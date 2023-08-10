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«Ливерпуль» разработал план по Кайседо. Следующие 24 часа будут решающими

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Очередной инсайд от Романо.

«Ливерпуль» пока не сделал официального предложения о покупке хавбека «Брайтона» Мойзеса Кайседо, но, по словам Фабрицио Романо, оно ожидается в ближайшее время.

«Брайтон» ясно дал понять, что продаст форварда тому, кто предложит большую цену, причем в ближайшие 24 часа, что крайне важно», − сообщил инсайдер. − «Челси» также занимается трансфером Мойзеса и мечтает представить его уже в воскресенье.

«Первый контакт «красных» с «Брайтоном» состоялся сегодня утром, а официальное предложение должно прийти вот-вот».

В настоящее время последним предложением лондонцев по Кайседо было 80 млн евро − его отклонили. По всей видимости, мерсисайдцы активизировались по Кайседо после провала переговоров с «Саутгемптоном» по Лавиа.

2 комментария

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Александр Анатольевич
то есть на Кайседо найдётся 80+ лмв, а на Лавиа 50+ небыло
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Роман Клышко
Не форварда, а полузащитника
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