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«Она хотя бы не синяя». «Аль-Иттифак» извинился перед фанатами «Ливерпуля» за надпись на футболке Хендерсона

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Неловкое совпадение.

Этим летом бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон присоединился к саудовскому клубу «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда. В новом клубе полузащитник будет выступать под №10, но также у него на спине будет красоваться надпись, которая может не понравится фанатам «красных». 

«Аль-Иттифак», понимая это, решил заранее извиниться перед болельщиками «Ливерпуля». 6 августа в твиттере саудовского клуба появился пост:

«Просим прощения у всех фанатов «Ливерпуля» за то, что мы нанесли E.F.C. на его футболку. Хотя бы эта надпись не синяя».

Действительно, теперь Хендо будет выступать с аббревиатурой E.F.C., являющейся сокращением от Ettifaq Football Club, на спине. Но при этом такая же надпись нанесена на футболки игроков «Эвертона», соперника «Ливерпуля» по дерби, именно поэтому саудовский клуб обратился с извинениями к болельщикам «красных».

2 комментария

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Данил
Ответ Nostromo
Честно..пиливать что там абрививтуры..фигуры.Арабский чемпионат и они там сами в сваоем котле пекут деньги.Парни уехали добывать Гарвард детям, поэтому не сильно трогают всякие ароАПЛовские фишки . Лишь бы следили за событиями в АПЛ да, в твиттере шмитере пылили..
ЧЁткА сказанА братУха!)))
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