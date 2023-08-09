Неловкое совпадение.

Этим летом бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон присоединился к саудовскому клубу «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда. В новом клубе полузащитник будет выступать под №10, но также у него на спине будет красоваться надпись, которая может не понравится фанатам «красных».

«Аль-Иттифак», понимая это, решил заранее извиниться перед болельщиками «Ливерпуля». 6 августа в твиттере саудовского клуба появился пост:

«Просим прощения у всех фанатов «Ливерпуля» за то, что мы нанесли E.F.C. на его футболку. Хотя бы эта надпись не синяя».

Действительно, теперь Хендо будет выступать с аббревиатурой E.F.C., являющейся сокращением от Ettifaq Football Club, на спине. Но при этом такая же надпись нанесена на футболки игроков «Эвертона», соперника «Ливерпуля» по дерби, именно поэтому саудовский клуб обратился с извинениями к болельщикам «красных».