Этим летом «Ливерпуль» покинули несколько важных для команды игроков. Ушел и капитан: вместо Хендерсона «красных» за собой поведет Ван Дейк.

Вирджил понимает, почему некоторые фанаты сомневаются в том, что «Ливерпуль» будет успешен в следующем сезоне. Слова капитана передает Liverpool Echo:

«Да, я определенно могу это понять. Но я не склонен к негативу, я мыслю иначе. Очевидно, что когда уходят игроки, когда уходит капитан, уходит вице-капитан, и на данный момент в команде есть только два новичка, появляются сомнения. К тому же, наша игра не была идеальной: мы хороши во владении мячом, но допускаем ошибки в обороне. Могу понять людей, которые начинают сомневаться.

Но самое важное, что мы видели в клубе на протяжении многих лет, – это слаженность команды, влиться в команду должен каждый игрок. Давайте посмотрим, придут ли новые футболисты, и тогда мы снова должны быть готовы к долгому сезону».

Также Ван Дейк объяснил, что нужно «красным» для достойных результатов в грядущем сезоне:

«Это будет сложный сезон, если мы посмотрим на команды вокруг нас. Но мы хотим вновь быть на вершине. Для этого мы должны быть уверены в себе и усердно трудиться каждый день. Мы должны быть воодушевленными.

Игроки, которые покинули нас, были важны для команды как на поле, так и за его пределами. Образовавшуюся пустоту мы должны заполнить. Ребята, которые приходят в команду, на мой взгляд, находятся на международном уровне. Мы видим Макку [Мак Аллистера] и Дома [Собослаи], и они невероятны. Невероятно то, как они действуют, особенно с мячом, и пытаются привыкнуть к тому, как мы обороняемся.

Работа продолжается. Есть роли и обязанности, которые теперь нужно взять на себя, каждый должен делать это по-своему. Я просто убежден, что у нас все получится. Ушли лидеры, сыгравшие большую роль в былых успехах, но другие игроки должны прибавить. На мой взгляд, это хороший вызов».

Как вам слова Ван Дейка? Согласны с капитаном?