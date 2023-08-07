Прошлый сезон и для Мане, и для Хендерсона стал не самым удачным. Джордан вместе с «Ливерпулем» не смог пробиться в Лигу чемпионов. А Садьо хоть и поднял над головой Серебряную салатницу, но личными достижениями в «Баварии» не отметился.

Теперь оба футболиста оказались в Саудовской Аравии. Англичанин перешел к Джеррарду в «Аль-Иттифак», а сенегалец оказался в «Аль-Насре».

Наконец судьба вновь свела экс-звезд «Ливерпуля». Мане и Хендерсон встретились на вечеринке по случаю старта Высшей лиги Саудовской Аравии. Чемпионат, кстати, откроется матчем «Аль-Иттифака» против «Аль-Насра».

После теплых объятий Садьо сказал: «Не могу в это поверить».

Мане репостнул видео, подписав: «Рад увидеть моего капитана. Что за парень».

Поклонники прокомментировали трогательную встречу футболистов. Эмоции фанатов «Ливерпуля» оказались противоречивыми:

💭 «Зачем вы заставляете взрослого мужика плакать?»

💭 «Если бы мне показали это видео два года назад, я бы не поверил, что это правда. Какое-то безумие».

💭 «Мане находится в идеальной обстановке, а вот Хендерсон все еще выглядит потерянным. Большие перемены».

А вы могли год назад предположить, что парни будут играть на Ближнем Востоке?