LFC 2020
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«Но ведь магия вне Хогвартса запрещена». Салах и Диас организовали шикарный гол в ворота «Баварии»

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Йосип Станишич Йосип Станишич
Футбол Футбол

Полное взаимопонимание.

Сегодня в Сингапуре «Ливерпуль» сыграл товарищеский матч против «Баварии». Команда Томаса Тухеля по ходу матча проигрывала 0:2 и 2:3, но смогла вырвать победу − 4:3. Голы в составе парней Клоппа забивали Коди Гакпо, Вирджил ван Дейк и Луис Диас.

Последнему мячу стоит уделить особое внимание. Взаимопонимание колумбийца и Мохамеда Салаха вышло на новый уровень. Диас шикарно отдал верхом с левого фланга на правый, египтянин принял мяч, дотащил его до штрафной и пяткой вернул Луису, который совершил быстрый спринт из центра поля.

Дальше была магия. Станишич выдернулся на вингера, но в последний момент понял, что фолить нельзя, а других вариантов не придумал, просто дал игроку «Ливерпуля» пробить.

Болельщики «Ливерпуля», даже несмотря на поражение, высоко оценили такую химию между игроками:

💭Вот это гол Луиса Диаса! Начал атаку с прекрасного паса, затем завершил ее, пройдя сквозь игрока «Баварии».

💭Колумбиец вообще в курсе, что магия вне Хогвартса запрещена?

💭Только я подумал, что определился с выбором тройки нападения на матч с «Челси», как Диас вытворяет такое. Не представляю, как тяжело будет Клоппу.

💭Все начал и завершил Диас. Нереально!

💭Один из самых недооцененных игроков в мире.

💭Этот сезон точно будет его.

2 комментария

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Обычный гол
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ван дейк детскую ошибку допустил
мастер позиционных ошибок
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