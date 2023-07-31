Отдал клубу пять лет.

31 июля Фабиньо официально стал игроком саудовского клуба «Аль-Иттихад», который заплатил «Ливерпулю» за хавбека целых 46,7 млн евро. Это на несколько миллионов больше, чем «красные» заплатили за футболиста «Монако» пять лет назад.

Бразильский игрок был важной частью «Ливерпуля» Юргена Клоппа, потому немудрено, что прощались с ним по-особенному. Клуб подготовил специальное видео, на котором выступили те, кому Фабиньо был наиболее важен. Получилось очень ностальгически и мило.

Видео невозможно добавить из-за авторских прав, но просмотреть его можно в официальном Твиттер-аккаунте клуба . С расшифровкой сказанных слов можно ознакомиться ниже.

Вирджил Ван Дейк: «Флако, мне будет не хватать тебя. Каким же ты был игроком для нас! Какой важной фигурой был для меня. Трудно выбрать один момент, но в автобусе во время парада после того, как мы выиграли Лигу чемпионов, быть вместе, вспоминать все вместе − то, что я никогда не забуду. Счастлив, что мы пережили эти моменты вместе. Желаю в будущем тебе всего наилучшего» .

Мохамед Салах: «Мой друг, мы провели прекрасное время, у нас было хорошее путешествие. То, что ты делал грязную работу, делало нас свободнее. Мое любимое воспоминание, связанное с тобой, − матч против «Барселоны». Ты великий игрок, великий человек. Желаю тебе наилучшего и скоро увидимся».

Трент Александер-Арнолд: «Особенный для нас игрок, для фанатов, для команды, для клуба. Ты тот, кто многим пожертвовал ради команды, делал грязную работу, но и держал нас в напряжении. Мой любимый момент − гол в игре с «Сити». Мне казалось, будто бы я забил тот мяч. Настолько я был счастлив за тебя. Для меня это был ключевой момент. Когда все поверили в то, что всё возможно. И мы можем выиграть лигу. Когда мы шли перед матчем по туннелю, я знал, что мы идем в бой и я был счастлив, что ты на моей стороне, а не на противоположной».

Эндрю Робертсон: «Флако, какое же это было путешествие... Абсолютное удовольствие играть с тобой. Всегда защищает, всегда возвращает мяч, всегда начинает наши атаки. Мяч попал к тебе (в игре с «Сити»), ты выстрелил и чуть не порвал сетку. Выиграть все, что мы выиграли вместе с момента, как ты пришел, это великолепно».

Алиссон: «Не очень счастлив, что пришел сюда. Говорить тебе слова прощания, но я знаю, что все хорошие вещи когда-то подходят к концу. Ты стал большой легендой «Ливерпуля». Ты мне, как семья. Ты и Ребека (жена Фабиньо) мне, как брат и сестра. Обожаю тебя, мужик».

Джо Гомес: «Думаю, что могу говорить за всех центральных защитников и защитников. Ты позволял всем нам чувствовать себя в безопасности. Осознание того, как ты забил, было особенным (гол в ворота «Сити»). В тот день «Энфилд» сошел с ума».

Жоэль Матип: «Твою значимость для системы и нашей команды не описать. Ты дал нам структуру, все держится на таких игроках, как ты. Тебя будет не хватать. Того, как ты защищал нас на поле. Не только как игрок, но и как человек, который часто заставлял меня смеяться. Быть твоим одноклубником − одно удовольствие».

Константинос Цимикас: «Я как-то сказал тебе, что ни разу не видел таких «шестерок», как ты. Возникало ощущение, что в твоих ногах есть магниты».

Диогу Жота: «Спасает мяч и отдает его другим игрокам, которые знают про футбол больше тебя! Ха-ха, я шучу».

Адриан: «Думаю, что мы всегда будем помнить титул АПЛ, который выиграли вместе. Шестой номер, главный человек в центре поля. Большой пылесос из Бразилии!»

За время пребывания Фабиньо на «Энфилде» он сыграл в 219 матчах и забил 11 голов. Но его влияние на команду не ограничивается только цифрами. Присутствие бразильца на поле сыграло решающую роль в победе «Ливерпуля» в АПЛ, Лиге чемпионов, Кубке Англии, Кубке лиги и Клубном чемпионате мира по футболу.

В трогательном признании «Ливерпуля» говорится: «Мы хотели бы поблагодарить Фабиньо за весь его вклад в успехи клуба за последние пять лет».