LFC 2020
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Вирджил ван Дейк - новый капитан «Ливерпуля»: вспоминаем, кто носил повязку до голландца

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«Красные» определились с наследником Хендерсона.

В понедельник стало известно, что новым капитаном «Ливерпуля» после отъезда Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию станет Вирджил ван Дейк.

Голландец уже поделился впечатлениями от назначения - главный посыл, «гордость, гордость и еще раз гордость».

Вице-капитаном команды назначен Трент Александер-Арнольд.

А вот, кто «капитанил» в «Ливерпуля» в последние тридцать лет. Рекордсменом является Стивен Джеррард, который был обладателем заветной повязки аж 12 лет.

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