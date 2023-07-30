«Красные» определились с наследником Хендерсона.

В понедельник стало известно, что новым капитаном «Ливерпуля» после отъезда Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию станет Вирджил ван Дейк.

Голландец уже поделился впечатлениями от назначения - главный посыл, «гордость, гордость и еще раз гордость».

Вице-капитаном команды назначен Трент Александер-Арнольд.

А вот, кто «капитанил» в «Ливерпуля» в последние тридцать лет. Рекордсменом является Стивен Джеррард, который был обладателем заветной повязки аж 12 лет.