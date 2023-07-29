«Ливерпуль» и Джордан Хендерсон расстались, теперь капитанской повязке «красных» нужен новый обладатель.

В беседе с пресс-службой клуба Юрген Клопп рассказал, что на контрольный матч против «Лестера» команду выведет Ван Дейк. Но имена капитанов «Ливерпуля» на грядущий сезон тренер пообещал объявить позже:

«Вирджил начнет игру против «Лестера», если на тренировке ничего не произойдет. В этом матче он будет капитаном команды. Но это не имеет никакого отношения к капитанству глобально. Для себя я уже со всем определился, но сперва я должен сообщить о своем решении игрокам, а затем уже можно будет говорить публично. Во втором тайме, вероятно, капитаном будет тот, кто дольше остальных находится в команде. Если не ошибаюсь, это Джо Гомес».

Клопп также объяснил то, каким должен быть капитан его команды:

«Это важное решение, но еще важнее выбрать общую руководящую группу. Да, это большая перемена для нас, этим летом клуб покинули выдающиеся личности, но такова жизнь. Все должно измениться в какой-то момент, это неизбежно.

Решение о группе капитанов буду принимать я. Тут все будет логично, думаю, нет необходимости проводить какое-либо голосование. Ребята, которые будут носить капитанскую повязку, должны сделать шаг вперед. Никто не должен быть следующим Джеймсом Милнером, никто не должен быть следующим Джорданом Хендерсоном. Все они могут быть самими собой, это даст нам реальный шанс на развитие».

Согласны с мнением Юргена? По вашему, кому должна достаться капитанская повязка «Ливерпуля»?