LFC 2020
Блог

«Надо что-то делать»: Клопп объяснил, что будет с полузащитой «Ливерпуля» после ухода Хендерсона

Ромео Лавиа
Юрген Клопп Юрген Клопп
Клубы Клубы
Фабиньо Фабиньо
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Этим летом «Ливерпуль» покинул Хендерсон. Фабиньо тоже вот-вот переберется в Саудовскую Аравию.

На фоне этих трансферов журналисты спросили у Клоппа, планируют ли он перестраивать полузащиту команды. Тренер ответил расплывчато:

«Определенно важно усилить полузащиту. Надо что-то делать, это ясно. Мы работаем над поиском решения. Сперва люди хотели перемен, теперь всех беспокоят изменения. Но мы настроены очень оптимистично. Я тоже взволнован».

«Красные» могут укрепить полузащиту, если команде удастся подписать Ромео Левиа. По данным Фабрицио Романо, «Ливерпуль» предложил «Саутгемптону» за игрока 45 млн фунтов.

А как вы оцениваете глубину нынешней полузащиты мерсисайдцев?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shamanius33@gmail.com
Сначала надо было кого-нибудь купить, а потом уже отпускать. Зная, что у Ливерпуля некомплект игроков, клубы будут торговаться до последней копейки,чтобы выбить побольше денег с красных…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий