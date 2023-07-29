Этим летом «Ливерпуль» покинул Хендерсон. Фабиньо тоже вот-вот переберется в Саудовскую Аравию.

На фоне этих трансферов журналисты спросили у Клоппа, планируют ли он перестраивать полузащиту команды. Тренер ответил расплывчато:

«Определенно важно усилить полузащиту. Надо что-то делать, это ясно. Мы работаем над поиском решения. Сперва люди хотели перемен, теперь всех беспокоят изменения. Но мы настроены очень оптимистично. Я тоже взволнован».

«Красные» могут укрепить полузащиту, если команде удастся подписать Ромео Левиа. По данным Фабрицио Романо, «Ливерпуль» предложил «Саутгемптону» за игрока 45 млн фунтов.

А как вы оцениваете глубину нынешней полузащиты мерсисайдцев?