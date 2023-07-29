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Хендерсон попрощался с игроками «Ливерпуля» в аэропорте Манчестера. Он рассказал о причине ухода

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Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Футбол Футбол

Джордан Хендерсон встретился с партнерами по «Ливерпулю» в аэропорту Манчестера перед переходом в «Аль-Иттифак», сообщает The Athletic.

Перед вылетом в Саудовскую Аравию англичанин рассказал некоторым из товарищей о причинах. ухода. Хендерсон сообщил, что «не хочет задерживать клуб».

По имеющимся данным, 33-летний футболист был проинформирован Юргеном Клоппом на предсезонке о том, что в этом сезоне его игровое время будет ограничено.

В результате он решил присоединиться к команде Стивена Джеррарда и согласился на выгодный контракт в Саудовской Аравии.

3 комментария

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Михаил Панюков
в аэропорту
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+1
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Анвар
Сказал аллаху акбар в аэропорту
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Ненавидящий2.0
Ответ Михаил Панюков
в аэропорту
Бесполезно, тут с правописанием не заморачиваются.
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0
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