LFC 2020
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📸 «Ливерпуль» в Сингапуре! Смотрим лучшие фото «красных» из аэропорта

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Футболисты и тренерский штаб «Ливерпуля» прибыли в Сингапур, где мерсисайдцы продолжат подготовку к грядущему сезону.

В аэропорту команду ждал горячий прием от местных поклонников «красных». Игроки и тренер выглядели радостными.

В Сингапуре «красных» ждет два матча. 30 июня подопечные Клоппа сразятся с «Лестером», а 2 августа попробуют свои силы в противостоянии с мюнхенской «Баварией».

С каким счетом закончатся эти матчи, как считаете?

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