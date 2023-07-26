Футболисты и тренерский штаб «Ливерпуля» прибыли в Сингапур, где мерсисайдцы продолжат подготовку к грядущему сезону.

В аэропорту команду ждал горячий прием от местных поклонников «красных». Игроки и тренер выглядели радостными.

В Сингапуре «красных» ждет два матча. 30 июня подопечные Клоппа сразятся с «Лестером», а 2 августа попробуют свои силы в противостоянии с мюнхенской «Баварией».

С каким счетом закончатся эти матчи, как считаете?