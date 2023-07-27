Ответил на критику.

Джейми Каррагер обрушился на саудовскую лигу после того, как Джордан Хендерсон объявил о своем переходе к Стивену Джеррарду в «Аль-Иттифак».

Бывшие капитаны «Ливерпуля» объединились на Ближнем Востоке: Хендерсон покинул Мерсисайд после двенадцати лет, полных побед и трофеев, подписав контракт, сделавший его самым высокооплачиваемым английским игроком.

Хендерсона активно критиковали за то, что он согласился на переезд в страну, где попираются ценности, которые он поддерживал долгие годы. При этом доставалось и экс-защитнику «Ливерпуля» Джейми Каррагеру: он заявлял, что саудовцев «нужно остановить», но при этом не сказал ничего конкретного про переезд Хендерсона и Джеррарда на Ближний Восток, за что его называли лицемером.

Но он все же высказал свое мнение сегодня в своей колонке для The Telegraph, где заявил, что не согласится работать в Саудовской Аравии даже за большие деньги. Статья получилась довольно объемной, но приведу здесь основные цитаты.

Об уровне чемпионата СА:

«С тех пор, как Стивен Джеррард перешел в Саудовскую профессиональную лигу и предложил капитану «Ливерпуля» Джордану Хендерсону возможность последовать за ним, мне задали так много вопросов об их решении, что можно подумать, что я присоединяюсь к ним. Я не их представитель. Я говорю за себя, а не за тех, кого уважаю.

Но, рассматривая плюсы и минусы их карьерного выбора, я готов сказать следующее: если бы мне предложили в четыре раза увеличить мою зарплату, чтобы покинуть Sky Sports и CBS и освещать саудовскую профессиональную лигу, мой ответ был бы отрицательным.

Почему? Потому что я люблю смотреть и анализировать лучший футбол в мире, которым на данный момент являются Премьер-лига и Лига чемпионов. Я никогда не смог бы с таким же энтузиазмом комментировать лигу без истории или традиций с огромным количеством игроков, которые уже прошли свой пик».

О перешедших туда игроках:

«Несмотря на всю трансферную активность, Саудовская профессиональная лига еще не подписала игрока, который бы изменил все.

Да, всемирно известные футболист сделали шаг, и за ними последуют другие. Криштиану Роналду, Карим Бензема, Нголо Канте, Рубен Невеш и Роберто Фирмино присоединились к саудовским клубам, и в большинстве случаев болельщики были счастливы, что они получили выгодное предложение, особенно если это означало, что клуб получит дополнительные деньги на подписание замены.

Как правило, это звезды, чье время в элитных клубах уровня Лиги чемпионов подошло к концу, или такие тренеры, как Джеррард и Нуну Эшпириту Санту, стремящиеся вновь зарекомендовать себя в качестве тренера и восстановить репутацию. Если бы саудовцы смогли переманить такую мировую суперзвезду, как Килиан Мбаппе, на пике своей карьеры, это вызвало бы настоящее землетрясение. Я рад, что он дал им понять, что не заинтересован. Если бы величайший игрок в мире пожертвовал двенадцатью месяцами своей карьеры ради денег, это оставило бы неприятный осадок. Это несопоставимые вещи: идти туда, когда ваш срок подходит к концу, или же когда вы не хотите работать, но при этом хотите получать огромную зарплату».

Об угрозе для европейского футбола:

«Когда Бернарду Силва из «Манчестер Сити» был связан с трансфером из Саудовской Аравии, я написал в социальные сети, что это действительно могло бы быть изменением правил игры. Почему? Потому что он все еще находится на том уровне, на котором может играть за сильнейшие команды мира. Такая сделка станет триггером для других.

Посмотрите на Александра Митровича из «Фулхэма». Он лучший нападающий Премьер-лиги, который готов отказаться от игры в лучшей лиге мира из-за экстраординарного финансового предложения.

Это грустно. Я был бы разочарован, если бы кто-то — игроки, тренеры и эксперты — поставил деньги выше качества, когда у них все еще есть так много всего, что можно предложить на самом высоком уровне.

Если так будет продолжаться по всей Европе, у клубов возникнут серьезные проблемы».

О трансфере Хендо:

«С футбольной точки зрения переход Хендерсона ничем не отличается от тех, которые уже случились в Саудовской Аравии, и от многих тех, что последуют. Если отделить эмоции от его трансфера от того, что он значит для клуба, — он ушел легендой «Ливерпуля». Это не дебаты. Это сделка, которая устраивает игрока и клуб. «Ливерпуль» не стоял на пути Хендерсона, что показывает, что они считали это хорошим ходом в финансовом отношении».

Согласны с выводами Каррагера, или же вам кажется, что Саудовская Аравия уже успела изменить мир футбола?