Это футбол.

Джордан Хендерсон официально стал игроков саудовского клуба «Аль-Иттифак». «Ливерпуль» получит за него 14 млн евро, а англичанин подписал трехлетний контракт.

Юрген Клопп на клубном видео, которое опубликовали в социальных сетях, попрощался с капитаном.

«В данный момент это абсолютно норма, так как происходило некоторое время. У нас было время адаптироваться и привыкнуть.

Это футбол, это жизнь, такие вещи случаются. В понедельник, когда мы вернулись в Ливерпуль, Хендо ждал нас, чтобы попрощаться с командой и тренерским штабом, так что это был очень хороший жест, хороший поступок.

Я знаю, что для Хендо это было очень, очень трудное решение. Я был рядом или вместе с ним на протяжении всего пути. Грустно и очень странно, потому что он единственный капитан, который был у меня в «Ливерпуле», но я думаю, что для него это тоже волнительно.

Без тени сомнения, на будет не хватать его: как человек и как игрока. Но, как я уже сказал, это футбол».