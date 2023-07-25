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«Ливерпуль» прощается с капитаном Хендерсоном. Самые проникновенные слова нашел Трент

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Вместе с первых дней.

Аравийский «Аль-Иттифак», который с июля возглавляет легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, официально объявил о трансфере капитана «красных» Джордана Хендерсона. Вчера игрок выпустил трогательное прощальное видео, которое может тронуть не только болельщиков мерсисайдского клуба.

Англичанин подписал трехлетний контракт с саудовцами, причем по слухам его оклад составит 700 тысяч фунтов в неделю.

Ряд игроков «Ливерпуля» оставили сообщения под видео Хендерсона. Среди них были Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Стефан Байчетич и остальные.

Однако самое трогательное и проникновенное получилось у Трента Александера-Арнольда, который делал первые шаги в клубе, когда Хендо уже был в нем.

«Капитан, с чего начать? С момента дебюта ты единственный постоянный фактор в моей карьере. На моем пути в «Ливерпуль» и в сборную Англии мы были вместе с самого первого дня. То, что я делил с тобой каждую раздевалку − это то, чем я дорожу. Ты постоянно вдохновлял меня и был идеальным примером для подражания. Следуя твоему примеру, я всегда был на правильном пути.

Ты так много сделал для меня на поле и за его пределами, больше, чем ты когда-либо сможешь узнать. И за это я никогда не смогу тебе отплатить. Всегда буду благодарен за поддержку, которую ты оказал мне, чтобы я стал человеком и лучше, как игрок. Мы пережили вместе лучшие моменты нашей жизни и достигли того, о чем в детстве могли только мечтать. За те воспоминания, которые мы создали.

Спасибо тебе за все, мой капитан❤️»

1 комментарий

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fellx
Сначала назвали пустыней для пенсионеров, потом вторым Китаем, после перехода еще не старых игроков. Но судя по тому, как саудовцы управляют Ньюкаслом, то саудовская лига в уровне поднимится шаг за шагом. В футбол они всегда умели играть, даже на последнем ЧМ, кто пошел против организаторов и победил вопреки судьям и пенальти были именно саудовцы
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