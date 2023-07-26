LFC 2020
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Ну вот и все. Хендерсон трогательно попрощался с фанатами «Ливерпуля»

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Джордан Хендерсон опубликовал эмоциональное прощальное послание болельщикам перед своим переходом в «Аль-Иттифак».

Хендерсон, проведший 12 лет в «Ливерпуле», уже точно станет игроком команды Стивена Джеррарда, где он будет получать 700 000 фунтов стерлингов в неделю. В прошлую среду полузащитник покинул тренировочную базу «Ливерпуля» в Германии, чтобы пройти медосмотр для саудовского клуба.

Несмотря на то, что The Athletic и Фабрицио Романо подтвердили, что все бумаги подписаны, официального объявления пока не было. Но сегодня Хендерсон окончательно подтвердил, что покинет «Энфилд», опубликовав в своих соцсетях прощальное видео.

В нем он вспомнил о своих лучших моментах в «Ливерпуле»: как подписывал первый контракт, стал капитаном, чемпионские парады и выигранные трофеи. В конце он трогательно поблагодарил фанатов:

«Спасибо, что позволили мне быть частью вашего клуба. Спасибо за вашу поддержку и прекрасные времена. Спасибо за жертвы, на которые вы шли, и приверженность команде, за которой вы следовали по всему миру. 

Просто знайте, что я всегда буду красным, пока не умру. Спасибо вам за все. You'll Never Walk Alone. Джордан».

2 комментария

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altair057
Легенда!
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Пацанчик реальный
Удачи в новом чемпионате,заслужил себе хорошую пенсию!
0
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