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Хендерсон переживает за место в сборной. Перед трансфером консультировался с одним человеком

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Официальное представление уже скоро.

Несмотря на то, что официально Джордан Хендерсон еще не перебрался из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак», который тренирует легенда «красных» Стивен Джеррард, сегодня его уже заметили на тренировке новой команды.

Хендо был восемь лет капитаном мерсисайдцев и решил сменить обстановку. Ему дали трехлетний контракт, а «Ливерпуль» выручит 12 млн евро плюс бонусы. В Англии многие осудили этот переход, в том числе из-за ценностей, которые пропагандировал игрок и которые чужды стране, в которую он перебирается.

Сам хавбек переживает за свое место в сборной Англии. По данным журналиста Мэтта Лоу, перед трансфером в Саудовскую Аравию Хендерсон общался с главным тренером «трех львов» Гаретом Саутгейтом. Ответ коуча неизвестен, но раз Джордан согласился на переезд, то все будет в порядке.

1 комментарий

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Emir Bekbolotov
Вряд ли играя в Саудовской Лиге Хендерсон сможет попасть в сборную где и так очень большая конкуренция
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